¸øÎ©¹â¹»Æþ»î¡¡ÆüÄø¤¬Áá¤Þ¤ê2·î25Æü¤òÌÜ°Â¤Ë¼Â»Ü¤Ø¡¡2027Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÆþ»î¤«¤é¡Ô¿·³ã¡Õ
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï25Æü¡¢¸øÎ©¹â¹»¤Î°ìÈÌÆþ»î¤ÎÆüÄø¤ò2027Ç¯¤Ë¹Ô¤¦Æþ»î¤«¤é2·î²¼½Ü¤ËÁá¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¤¬¼õ¸¡¤¹¤ëÆþ»î¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÎ©¹â¹»¤Î°ìÈÌÆþ»î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï3·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÑ¹¹¸å¤Ï2·î25Æü¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÆüÄø¤Ç¤Ï·ç°÷Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î2¼¡Êç½¸¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ÎÈ¯É½¤¬3·î²¼½Ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹â¹»¿Ê³Ø´õË¾¼Ô¤Î¿ÊÏ©·èÄê¤Î»þ´ü¤òÁá¤á¤ë¤³¤È¤äÆ±¤¸Ç¯¤ÎÆþ»î¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡Ö³Ø¹»ÀßÄêÏÈ¡×¤Ç¡¢ÁªÈ´»ñÎÁºîÀ®¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÊÑ¹¹¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£