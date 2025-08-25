「普通にフワちゃんの名前出した」指原莉乃、活動休止中のフワちゃんに言及。「まだ仲良しで何か良かった…！」
タレントの指原莉乃さんは8月21日、自身のYouTubeチャンネルに動画を公開。その中で活動休止中のタレント・フワちゃんについて言及し、話題となっています。
【動画】「それこそさ、フワちゃんと喋ってるときに」
「※某カラフルな友人」「だれかわかるかなー？」とテロップも表示されています。また「彼氏のインスタのおすすめ欄に結婚系出てこないと萎えます」という悩みに答えている時にも「それこそさ、フワちゃんと喋ってるときに」と、フワちゃんの名前を出しました。
ファンからは「フワちゃんの話嬉しい」「さしフワだいすき」「カラフルなご友人が元気なことを知れてよかった」「某カラフルな友人とまだ仲良しで何か良かった…！」「普通にフワちゃんの名前出したから笑ったww」など、フワちゃんに言及したことへのコメントが数多く寄せられています。
「※某カラフルな友人」「だれかわかるかなー？」動画では、指原さんがファンから寄せられた恋愛相談に回答。その中の「デート（ご飯食べに行くだけ）の度に遅刻してくる男どう思いますか？」という質問に、指原さんは「もうそういう人なんだって思い込むしかない気がする」「こっちが言ったところで改善することはないと思ってて」と答えました。続けて「だから友人関係とかでもよく遅刻する人がいるとして」と言ったところで、指原さんは思わず笑みがこぼれ「私の友人で遅刻する人ってぼんやり出てきちゃうかもしれないけど」と、フワちゃんについて言及。
