¡ÖµÏ¿¤º¤¯¤á¤Î½ë¤µ¡×Â³¤¯¡Ä ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¡Ö8ÆüÏ¢Â³35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¡×¤Ç»Ë¾å2°Ì¥¿¥¤¤Ë ¡Ö8·î¤ËÌÔ½ëÆü14Æü¡×¤Ç¤¹¤Ç¤Ë´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì
8·î¤âºÇ½ª½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÏÁ´¹ñ142ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â´ÑÂ¬»Ë¾å2°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¡£¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¡¢39.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦37.3¡î¤ò´ÑÂ¬¡£
Ãæ³ØÀ¸
¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¡£Ï¢Æü¡¢½ë¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×
¡Ö³Ø¹»¤«¤éÊâ¤¤¤ÆÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦´À¤¬¤À¤¯¤À¤¯¤Ç¡×
ÃÏ¸µ¤ÎÃËÀ
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¿·¤·¤¤¤Î¤ò2ÂæÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤ç¤¦¤âÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Î142ÃÏÅÀ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¼¢²ì¸©¤ÎÅì¶á¹¾»Ô¤Ç¤Ï37.9¡î¡¢´ôÉì¸©¤ÎÈþÇ»»Ô¤Ç37.6¡î¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÃÞÀ¾»Ô¤Ç37¡î¤È¡¢37¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏÅÀ¤âÂ³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ï36.3¡î¡£´ÑÂ¬»Ë¾å2°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë8ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ä
¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë½ë¤¤¤è¡£ËèÆü¡¢²¿ÅÙ¤âT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¤Þ¤¿¡¢8·î¤ÎÅìµþ¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ï¤¤ç¤¦¤Ç14Æü¡¢¼Â¤Ë·î¤Î¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤Ç35¡î°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤Î¥¹¥¤¥«¤âÀ¸ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤È¡Ä¡£
¹â¹»2Ç¯À¸
¡ÖÉ¹¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¹¥¤¥«¤¬¡Ë¤Ì¤ë¤¤¤«¤é¡¢Îä¤¿¤¯¤·¤¿¤¯¤ÆÉ¹¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤¢¤¹¤âÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤È¡¢9ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÆü¿ô¤â22Æü¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â1°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ï¡¢¤¢¤¹¤âÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢29ÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8·î½ªÈ×¤ÎµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¡£Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
