¡ÚÂ®Êó¡Ûµë¿©Èñ¤ä½¤³ØÎ¹¹ÔÈñ¤Ê¤É¡Ö2230Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¡× ¾ëÍÛ»ÔÎ©Ãæ¤Î»öÌ³¿¦°÷¡Ê55¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¡¡µþÅÔÉÜ¶µ°Ñ
¡¡µþÅÔÉÜ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï£¸·î£²£µÆü¡¢£²£°£±£¹Ç¯£¸·î¤«¤éº£Ç¯£µ·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó£¶Ç¯´Ö¤Ç·×Ìó£²£²£³£°Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔÉÜ¾ëÍÛ»Ô¤Î»ÔÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ»öÌ³¿¦°÷¡Ê£µ£µ¡Ë¤ËÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔÉÜ¶µ°Ñ¤¬£¸·î£²£µÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ëÍÛ»ÔÎ©À¾¾ëÍÛÃæ³Ø¹»¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ»öÌ³¿¦°÷¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÜ¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î»öÌ³¿¦°÷¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯£¸·î¤«¤éº£Ç¯£µ·î¤Ë¤«¤±¡¢Æ±Ãæ³Ø¹»¤Î¢¦À¸ÅÌ¤Îµë¿©ÈñÌó£µ£·£µËü±ß¢¦¶µºàÈñÌó£´£°£µËü±ß¢¦½¤³ØÎ¹¹ÔÈñÌó£´£³£µËü±ß¤Ê¤É¡¢·×Ìó£²£²£³£°Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¦°÷¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤äÍ·¶½Èñ¤Ë½¼¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²£ÎÎ¤µ¤ì¤¿¸½¶â¤Ï¤Þ¤ÀÊÖºÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÜ¶µ°Ñ¤Ï½èÊ¬ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖË¡Îá¤ò½å¼é¤¹¤Ù¤¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¹Ô°Ù¤Ç¡¢À¸ÅÌ¡¦ÊÝ¸î¼ÔµÚ¤ÓÉÜÌ±¤Î¸ø¶µ°é¤Ë´ó¤»¤ë´üÂÔ¤È¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£