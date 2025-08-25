◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）

９月１４日にＷＢＡ世界スーパーバンタム級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝との防衛戦に臨む世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が２５日、横浜市の所属ジムで元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者マーロン・タパレス（３３）＝フィリピン＝とのスパーリングを終了した。所属ジムの大橋秀行会長（６０）が報告した。

大橋会長は「マーロンタパレスとのスパーリングが本日で終わりました 一カ月以上滞在してスパーリングパートナーを務めてもらい素晴らしい練習が出来ました マーロンタパレス、マネージャーに感謝します 最高の練習が出来ました」とコメントした。

井上は「キャリア最大の強敵」と警戒するアフマダリエフとの対戦に備え、２３年４月にアフマダリエフを判定で下してＷＢＡ・ＩＢＦ同級王者となったタパレスをスパーリングパートナーとして招聘。井上自身も２３年１２月に４団体王座統一戦で対戦し１０回ＫＯで下した“戦友”と、７月２４日からスパーリングを重ねた。今月２１日には、タパレスと東洋太平洋フェザー級王者・中野幹士（３０）＝帝拳＝と各５ラウンドずつ、計１０ラウンドのスパーリングも行っていた。