◇MLB ドジャース 8-2 パドレス(日本時間25日、ペトコ・パーク)

大谷翔平選手が自身3度目の45本塁打に到達しました。

5点をリードした9回に第5打席を迎えた大谷選手。松井裕樹投手が投じた5球目、高めのストレートを豪快にたたくと、打球は右中間スタンドへ飛び込む豪快な本塁打。ヤジを飛ばしたパドレスファンも黙らす一発となりました。

大谷選手が45号に手がかかったのは3度目。前人未到の2024年は9月6日の141試合目に45号に到達。盗塁も46としていたためメジャー史上初の「45-45」を記録。そこから勢いやまず最終的に54本塁打、59盗塁の「50-50」という前人未到の成績を残しました。

2023年は最後の10試合ホームランが生まれず44本、2022年は34本となっています。

そして大谷選手は2021年に初めて45本塁打を達成。9月21日に到達するとその年は最終ゲームでもホームランを記録し46本塁打となりました。

【第45号に到達した日と試合数】※日にちは現地時間、最終的な本塁打数2021年 9月21日 151試合目→46本2022年 最終34本2023年 最終44本2024年 9月6日 141試合目→54本2025年 8月24日 131試合目→？