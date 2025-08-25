¡Ö¥â¥ó¥¹¥È¡×¤È½ÂÃ«¤¬¥³¥é¥Ü¡£½ÂÃ«¶è¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¡Ö¥ªー¥Ö¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡¡½ÂÃ«¶è¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë¡¢Android/iOSÍÑ¶¨ÎÏRPG¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ê¥â¥ó¥¹¥È¡Ë¡×¤Î¡Ö¥ªー¥Ö¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£´óÉÕ¼õÉÕ³«»Ï¤Ï8·î25Æü10»þ¤è¤ê¡Ê¡Ö¤Õ¤ë¥Ç¥¸¡×¤Ç¤Ï9·î8Æü10»þº¢¤è¤ê³«»Ï¡Ë¡£
¡¡ÊÖÎéÉÊ¡Ö¥ªー¥Ö¡×¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥È¡×³«È¯¸µ¤ÎMIXI¤¬½ÂÃ«¶è¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½ÂÃ«¶è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ¿½¹þ¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó½ÂÃ«¶è¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥ÉÊÖÎéÉÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¥Ç¥¸¡×¤è¤ê¡¢°ìÄê¶â³Û¤òÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¥ªー¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡ÊÖÎéÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï3¼ï¡£´óÉÕ¶â³Û10,000±ß¤Ç¥ªー¥Ö50¸Ä¡¢30,000±ß¤Ç¥ªー¥Ö150¸Ä¡¢50,000±ß¤Ç¥ªー¥Ö250¸Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´óÉÕ¤ÎÆþ¶â³ÎÇ§¸å¡¢10±Ä¶ÈÆüÄøÅÙ¤ÇÊÖÎéÉÊ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡Ë¤¬¥áー¥ë¤ÇÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥ªー¥Ö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¥ªー¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¢¢¥â¥ó¥¹¥È¡ß½ÂÃ«¶è ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¡Ö¥ªー¥Ö¡×ÅÐ¾ì¡ª¤Î¥Úー¥¸
