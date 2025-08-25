24日午後、福岡市早良区のマンションのベランダから3歳の女の子が転落し、死亡しました。子どもの転落事故を未然に防ぐためにはどうすればいいのか、専門家に聞きました。

■山木康聖記者

「こちら転落事故があった現場です。6階のベランダからエントランスの屋根に転落したとみられます。」



現場は福岡市早良区曙のマンションです。警察によりますと、24日午後1時半ごろ、6階に住む3歳の女の子がマンション入り口の屋根の上で倒れているのを父親が発見しました。女の子は病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。





■近隣住民「びっくりしましたね。不思議な感じ。あんな所から落ちるなんて。」事故当時、6階の住居には両親や姉がいましたが、女の子は1人で別の部屋にいて、窓の鍵をあけてベランダに出たとみられています。警察によりますと、マンションのベランダの柵は高さ120センチで、建築基準法で定められている110センチの基準を満たしていました。

こちらは東京都が公表している検証の映像です。4歳の男の子は、自分の身長を超える110センチの柵を難なく超えました。4歳の子どもの7割が110センチの柵を超えることができたといいます。

さらに身長が低い2歳の子どもでも、ベランダに踏み台になるものがあれば110センチの柵を超えることができました。

専門家は、建築基準法を満たしていれば転落事故を防げる訳ではないと話します。



■NPO法人 Safe Kids Japan・大野美喜子 理事長

「 110センチもしくは120センチで建築基準法を満たしてるからといって、安全というのはまた違う話だと思います。子どもが足をかけられる場所があると、そこに足をかけたり手をかけたりして、子どもがよじ登ることがあるので、保護者として、子どもの月齢に合わせてどんな対策ができるかを知ることが、事故を予防する第一歩になると思います。」



子どもを転落の危険から守るためには、ベランダにどのような危険があるのかを知っておくとともに、日々成長する子どもが予想外の動きをすることも理解する必要があります。

ベランダの危険を消費者安全調査委員のチェックリストで確認していきます。



まず1つ目は「ベランダに物を置いていないか」です。いすやプランターなど踏み台の代わりになるものは置かないようにしましょう。



2つ目は「室外機が柵や壁の近くにないか」です。室外機をベランダに置いている家庭も多いと思いますが、ベランダの柵から60センチ以上離すか、子どもが登れないよう背の高いフェンスなどで囲いましょう。



3つ目は「ベランダの柵がよじ登りやすい、すり抜けやすいものになっていないか」です。横向きや隙間の広い柵は子どもが足をかけやすいため、縦向きで隙間が狭い柵を後付けで設置しましょう。