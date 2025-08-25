¡ÚÅ·µ¤Í½Êó¡Û26Æü(²Ð)¤âÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡¡¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤â¡¡²¬»³¡¦¹áÀî
½µ´ÖÍ½Êó
¡¡25Æü(·î)¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÏÁÒÉß»Ô¤ËÂç±«¹¿¿å·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ç¤Ï25Æü¡¢5ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸á¸å4»þ¤Î»þÅÀ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²¬»³¸©¤Ç8¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ç¤Ï25Æü¡¢¹â¾¾¤ä»°Ë»Ô¤ÎºâÅÄ¤Ê¤É5ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢25Æü¸á¸å4»þ»þÅÀ¤Ç4¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡26Æü(²Ð)¤â25Æü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤È¤âÀ²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡27Æü(¿å)¤Ï¼¡Âè¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç²¬»³¸©¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢29Æü(¶â)¤«¤é31Æü(Æü)¤ÏºÆ¤Ó³ÆÃÏ¤ÇÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¼¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤½ë¤µÂÐºö¤âËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£