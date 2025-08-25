酒田市の特産「刈屋梨」の今シーズンの収穫が25日から始まりました。7月の雨不足の影響で、実のサイズはやや小ぶりなものの、その分糖度は高くおいしいナシが収穫されているということです。



酒田市刈屋地区では、朝から「刈屋梨」として知られる和ナシの収穫が始まりました。刈屋梨出荷組合の佐藤尚人組合長の畑でも主力品種の「幸水」が収穫期に入りつつあります。初日は熟したナシはまだ少なく木々の間を回っては十分に育ったナシを探し1つ2つと収穫していました。





刈屋梨出荷組合 佐藤尚人組合長「昨年は洪水の被害もあって本当に大変だったんですけどもことしはそんなに大きな災害もなくやっと収穫に漕ぎつけられたのでちょっと安心しています。」今シーズンはこの夏の雨不足で実のサイズはやや小ぶりという事ですが、日照時間が長かったことで糖度は高く甘くおいしいナシに仕上がってきたということです。刈屋梨出荷組合 佐藤尚人組合長「刈屋のナシは13度から14度くらい糖度がのりますのでかなり甘いナシだと思っています。ぜひ味わってみて頂きたいと思っています。」JA庄内みどりの選果場には生産者が次々とナシの入ったコンテナを持ち込んでいました。「刈屋梨」はこれから9月下旬にかけて「幸水」がピークを迎え、次に「豊水」に切り替わって10月上旬まで出荷が続き、およそ2万3千ケースの出荷を見込んでいるという事です。