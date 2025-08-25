¹ñÆ»¤ÎÏ©ÌÌ²¼4739¥«½ê¤Ë¶õÆ¶ Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ½¤Á¶¤òµÞ¤°
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¹ñÆ»¤ÎÏ©ÌÌ¤Î²¼¤Î¶õÆ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤Ç¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î
¡¡¶õÆ¶¤Ï4739¥«½ê¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á119¥«½ê¤Ç´ÙË×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯4·î¤«¤éº£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬½ê´É¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¹ñÆ»Ìó3000km¤ÎÏ©ÌÌ¤Î²¼¤òÄ´¤Ù¤¿½ê¡¢4739¥«½ê¤Ç¶õÆ¶¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢2¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë119¥«½ê¤Ç´ÙË×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î119¥«½ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½¤Á¶¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢118¥«½ê¤Ç¤Ï¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Î1¥«½ê¤âº£·îËö¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ëºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Ç1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢´ÙË×¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÆ»Ï©¤Î½¤Á¶¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë