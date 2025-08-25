¡Ú±Æ¶Á¡Û°ÛÎã¤ÎÌÔ½ë¤Ç²Æ¤Î²È·×»Ù½Ð¤¬Áý²Ã¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡°ìÀ¤ÂÓ¤Ç·îÊ¿¶Ñ3512±ß¥×¥é¥¹¡¡¿©ÎÁ¤Ç¤Ï°ûÎÁ¤ä¥¢¥¤¥¹¿©ÉÊ¤¬¿¤Ó
ÌÔ½ë¤¬²È·×¤Î»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Î»î»»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÔ½ë¤Î2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬Ê¿Ç¯ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢²È·×¤Î»Ù½Ð¤¬ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢Ìó772²¯2300Ëü±ßÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï·îÊ¿¶Ñ¤Ç3512±ß¤Î»Ù½ÐÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö¿©ÎÁ¡×Á´ÂÎ¤Ç¤Ï874±ß¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©ÎÁ¡×¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¡Ö°ûÎÁ¡×¤¬324±ß¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò´Þ¤à¡Ö²Û»ÒÎà¡×¤â232±ßÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£