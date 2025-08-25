Äá²¬»Ô¤Ç¾Æ¤Èªºî¶È¤Î²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤ë¡¡¸©¾ÃËÉËÉºÒ¥Ø¥ê¤â½ÐÆ°¤·6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã²Ð
25Æü¸áÁ°¡¢Äá²¬»Ô¤Ç¾Æ¤Èªºî¶È¤Î²Ð¤¬¸Ï¤ìÁð¤Ê¤É¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢Äá²¬»Ô¾®Ì¾Éô¤Î»³¤Ç¾Æ¤Èªºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¡Ö±ê¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Î¤Û¤«¡¢¸©¤Î¾ÃËÉËÉºÒ¥Ø¥ê¡Ö¤â¤¬¤ß¡×¤â½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ð¤ÏÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¸Ï¤ìÁð¤Ê¤É¤ª¤è¤½600Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö²¹³¤¤«¤Ö¡×¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾Æ¤Èªºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£