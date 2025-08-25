¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬1700±ß¢ª1000±ß¤Ë¡¡ÁáÄ«¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ÄÆÃÇä¤Ï8Ê¬¤Ç´°Çä¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¡ß¥é¥Ö¥Ö¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æü¤¬¾º¤ê»Ï¤á¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¡¢ÁáÄ«¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¸üÌÚ»Ô¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÂ³¡¹¤È¼Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤Î¿ô¤Ï¡¢Ìó250¿Í¡£
¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
24Æü¤ÎÆüÍËÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦¸üÌÚ»º¤Î¿·Á¯¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÆÃÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê1700±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢700±ß°ú¤¤Î1000±ß¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢Íü¤È¥Ö¥É¥¦¤Ï²¿¤ÈÈ¾³Û¤Î500±ß¤ÈÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°6»þ¡¢Ä«»Ô¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¿·Á¯¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤¬¡Ä¡£
²¿¤È¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«8Ê¬¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬´°Çä¡£
5»þÈ¾²á¤®¤ËË¬¤ì¤¿¿Æ»Ò¤Ï¤¢¤È¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¤ÇÇã¤¨¤º¡¢¡Ö¥Ö¥É¥¦¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¬¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢½µÌÀ¤±¤ÎÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ç¤â¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¤«¤é¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¡£
Ãæ¹ñÈ¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥é¥Ö¥Ö¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡×¤Î¥ê¥µ¤µ¤ó¤¬SNS¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥Ö¥°¥Ã¥º¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Ìµ»ö¤Ë¥é¥Ö¥Ö¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿Çã¤¤ÊªµÒ¤Ï¤Ò¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍè¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£