リーグ連覇へ快走していたソフトバンクは、22日からの2位日本ハムとの3連戦（エスコンフィールド北海道）で3連敗を喫し、ゲーム差を0・5まで縮められました。レギュラーシーズンは残り約1カ月で、ソフトバンクは残り30試合。日本ハム3連戦で見えてきたものや今後の戦いについて、阪神、ダイエーなどで活躍した西日本スポーツ評論家の池田親興さんに語っていただきました。

首位のソフトバンクを巡る状況は再び大きく変わった。22日からの2位日本ハムとの直接対決で痛恨の同一カード3連敗。相手にホームの利はあったとはいえ、2週前に福岡でスイープした借りを返され、優勝マジック初点灯も逃し、ゲーム差も「3・5」から「0・5」に詰め寄られた。

有原が乱調だった2戦目以外は、どちらが勝ってもおかしくなかった。1勝していれば、2・5ゲーム差だったし、特に3戦目のサヨナラ負けは痛い。ただ「0・5差しかない」ではなく「0・5差でも首位に立っている」と考えたい。ショックを引きずらない気持ちの持ち方が大事だ。

気になったのは、打線の状態が落ちていたこと。初戦、2戦目は3得点で、3戦目は先発のモイネロが踏ん張りながら、無得点と援護できなかった。得点圏に走者を置いて3番近藤が3度も申告敬遠され、4番山川がいずれも凡退。数字を見れば当然の作戦だが、それが的中した形となった。

残り試合はソフトバンクが30試合、日本ハムが29試合。今回の3連敗で日本ハムに勢いをつけてしまったことで、8月最終週からの戦いがよりひりひりする展開となるのは必至だ。2強の直接対決は9月に3試合あるが、9日、18日、30日とばらばらに組まれている。通常の3連戦とは違った難しさもありそうだ。

さらに優勝争いを読みにくくしているのは、残りの対戦カードの偏りだ。ソフトバンクは3位オリックスが11試合、4位楽天が8試合。クライマックスシリーズ（CS）圏内の3位を激しく争っているチームとの対戦が、残り試合のほぼ3分の2を占めている。

さらに、楽天にはここまで8勝9敗と同一リーグで唯一負け越している。苦手とする瀧中と藤井にはそれぞれ2敗を喫し、対戦防御率も1点台に抑えられている。特に瀧中には7月12日にプロ初完封を許すなど、いいイメージはない。対策も重要になるだろう。

対する日本ハムは5位西武が8試合、6位ロッテが9試合と多い。西武はCS進出を諦めていないだろうが、ロッテは来季を見据えた選手起用に既に移行している。いわば「結果」より「経験」に重きを置いており、このことが優勝争いに影響する可能性もある。

最終盤へ向け、ソフトバンクはまず打線を活性化させたい。今回の日本ハム3連戦は初戦で藤井、3戦目で杉山に黒星がついた。僅差の試合が多いことが、勝ちパターンの投手にも負担をかけている。現在は牧原大が非常に好調で、近藤も状態が上がっている。彼らをポイントゲッターにできる打順を組みたい。

右すねの骨挫傷で4月から長期離脱している柳田の動向にも注目している。若手も頑張っている中、ここへ来て柳田を頼みにするのもおかしな話かもしれないが、彼は精神的な柱になれる選手。今週末に実戦復帰する可能性があるといい、どのタイミングになるのかは分からないが、1軍に戻ってくればチームにとって大きいだろう。