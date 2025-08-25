¡Ú¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡Û¼«Ì±¡¦Î×»þÁíºÛÁª¡¢µÄ°÷120¿Í¤¬¡Ö¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¡¡ÆÈ¼«¼èºà¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿·¹¸þ¤Ï¡Ä
Î×»þÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸þÄ´ºº¤ò¡¢9·î¾å½Ü¤Ë¤â¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë295¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤òÆÈ¼«¤Ë¼èºà¡£°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿µÄ°÷¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëµÄ°÷¤¬120¿Í¤Ç¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëµÄ°÷41¿Í¤è¤ê¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢µÄ°÷¤ÎÀ¼¤ò¾Ü¤·¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡Ë
¢£Î×»þÁíºÛÁª¡Ö¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤¬¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤ÎÌó3ÇÜ¤Ë
º£²ó¤Î¼èºà¤Ï¡¢°Õ¸þÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡¢½°¡¦»²Î¾±¡¤ÎµÄÄ¹¤ò½ü¤¯¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Àè½µ¤«¤é¡¢Î×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤ò¡Ö¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤«¡Ö¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤«¡¢µÄ°÷¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¼èºà¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç°Õ¸þ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢295¿Í¤Î¤¦¤Á8³ä¤òÄ¶¤¨¤ë251¿Í¤Î°Õ¸þ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
º£²ó°Õ¸þ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿µÄ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢120¿Í¡ÊÌó48¡ó¡Ë¤ÎµÄ°÷¤ÏÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡£°ìÊý¡¢¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëµÄ°÷¤Ï41¿Í¡ÊÌó16¡ó¡Ë¡£°Õ¸þ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¹¤ëµÄ°÷¤¬90¿Í¡ÊÌó36¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤ëµÄ°÷¤Î¿ô¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëµÄ°÷¤ÎÌó3ÇÜ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï47¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢Á´¤Æ¤Ë¤âÆ±¼ñ»Ý¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢32¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡Ê25Æü¸áÁ°10»þ»þÅÀ¡Ë¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÁíºÛÁª¤ò¡Ö¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ï6¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÅÞ´´Éô¤äÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤éÀ¯ÉÜÆâ¤Ë¤â¡Ö¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤ÎÀ¼
ÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤·¤ÆµÄ°÷¤Î´Ö¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½°±¡Áª¡¢»²±¡Áª¤È¹ñÀ¯Áªµó¤ËÏ¢ÇÔ¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸òÂå¤Ê¤¯¤·¤ÆÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤À¤±¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Éé¤±¤Æ¼óÁê¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¥â¥é¥ë¥Ï¥¶¡¼¥É¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê»²±¡Ãæ·ø¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½°±¡¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡¢½°»²Î¾±¡¤Ç¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¡ÖÏ¢Î©¡Ê³ÈÂç¡Ë¤òÁÈ¤á¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÀÐÇË»á¤¬¼óÁê¤ÎºÂ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬À¯¼£¶õÇò¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÅÞ´´Éô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¼óÁê¤¬¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤Ï½ª¤ï¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µÌ¾¼°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È½ñ¤¯¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ëµÄ°÷¤â¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜÆâ¤Ç³Æ¾Ê¤ÎÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤òÌ³¤á¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¡Ê7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿µÄ°÷¤ò½ü¤¯¡Ë47¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢È¾¿ô¶á¤¤20¿Í¤¬¡ÖÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Á°½Ò¤ÎÅÞ´´ÉôÆ±ÍÍ¡¢°Õ¸þÄ´ºº¤¬µÌ¾¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÁíºÛÁª¤ò¤¹¤Ù¤¤ÈÍ×µá¤¹¤ë¤È¸ì¤ëµÄ°÷¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¡£ÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡ÖÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤â½ÐÇÏ¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤ÎÃæ¤Ë¡Ä¡ÈÎ©¾ì¾å¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤â
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿µÄ°÷41¿Í¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜÆâ¤ÎµÄ°÷¤ä¡¢µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤¤¤¿µÄ°÷¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡ÖÃ¯¤¬ÁíÍý¤ÎÂå¤ï¤ê¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡×¡ÊÀÐÇË¼óÁê¤Ë¶á¤¤µÄ°÷¡Ë¡¢¡Ö¼¡¤ÎÅ¸Ë¾¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÀÐÇË¤µ¤ó¤ò°ú¤¤º¤ê¤ª¤í¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê½°±¡Ãæ·ø¡Ë¤Ê¤É¡¢¼¡´üÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Íºà¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼óÁê¤¬ÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢ÅÞ¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤éÁíºÛÁª¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê½°±¡Ãæ·ø¡Ë¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³°¸ò¤Ï¤â¤¦¥È¥Ã¥×¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤ÈÊª»ö¤¬¤¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ³°¸ò¾å¤Î¶õÇò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦Í¾ÎÏ¤¬¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤¤¡×¡Ê»²±¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤Ê»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î41¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤Ï¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢µÌ¾¤È¤¢¤ì¤ÐÎ©¾ì¾å»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢É¬Í×¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦³ÕÎ½¤â¡£ÆÃ¤ËÀ¯ÉÜ¤ÎÌò¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤Ê¤É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Î©¾ì¾å¡Ö¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅêÉ¼¤¹¤ëµÄ°÷¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¢£Áªµó·ë²Ì¤ÈÀ¤ÏÀÄ´ºº¡¢¤É¤Á¤é¤ò½Å»ë¡©ÅÞÆâ¤Î°Õ¸«¤Ï¡Ä
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤³¤Î½µËö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿NNN¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï7·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é17¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤ê¡¢39¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2008Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÄ´ººÊýË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇÂç¤Î¾å¾ºÉý¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Î×»þÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï»¿À®¤¬52¡ó¡¢È¿ÂÐ35¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤ì¤Ð»¿ÈÝ¤ÏµÕÅ¾¤·¡¢»¿À®¤¬38¡ó¡¢È¿ÂÐ¤¬50¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤ÎÃæ¤«¤é¤â¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¼¤á¤µ¤»¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¡Ê½°±¡¼ã¼ê¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£¤¢¤ë³ÕÎ½¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤¬Â³Åê¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌ±°Õ¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤ÏÁªµó¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê½°±¡Ãæ·ø¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤âº¬¶¯¤¤¡£µÄ°÷¤é¤¬¡¢¡ÖÁªµó·ë²Ì¡×¤È¡ÖÄ¾¶á¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¤Î¤É¤Á¤é¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤â¡¢º£¸å¤Î°Õ¸þÉ½ÌÀ¤ÎÆ°¸þ¤òº¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£
¢£¼¡¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡È°Õ¸þÄ´ºº¡É¤Î·Á¼°¡ÄÁíºÛÁª´É°Ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡©
º£²ó¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤ëµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î¿ô¤Î¹ç·×¤Ï126¡£ÁíºÛÁª¤ËÉ¬Í×¤Ê²áÈ¾¿ô¤Î172¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤È46É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡Ö°Õ¸þ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿µÄ°÷¤È¡¢Ìµ²óÅú¤À¤Ã¤¿µÄ°÷¤é¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ130¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎµÄ°÷¤Î°Õ»×·èÄê¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£º£½µ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤ÈÅú¤¨¤¿µÄ°÷¤Î»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¬Âç¤¤ÊÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤³¤Î°Õ¸þÄ´ºº¤Î·Á¼°¤¬¡¢µÄ°÷¤ÎÆ°¸þ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£