HANA・NAOKO、師匠と同じ賞を受賞 感謝語る「人として教えてくれたものが今の私を作っている」【Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025】
【モデルプレス＝2025/08/25】7人組ダンス＆ボーカルグループ・HANA（ハナ）が25日、都内にて開催された「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」受賞者発表セレモニーに出席。メンバーのNAOKO（ナオコ）が恩師とともに受賞したことを喜んだ。
【写真】ともに「世界を変える30歳未満」選出 HANA・NAOKOの師匠
グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』が発表する「世界を変える30歳未満」30人を選出する企画「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」。HANAは「Blue Jeans」がストリーミング4週連続1位を記録し女性グループ史上初の快挙を達成した功績が認められ、受賞に至った。
同じく「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」を受賞していたダンサー・振付師である「午前0時のプリンセス」のメンバー・JESSICA（ジェシカ）らとともに登壇したトークセッションでは、JESSICAが「個人的にHANAさまのNAOKOととても深い縁がございまして『いつかステージで』なんて話をしていたんですね昔。なのでここでまさかここでそれが叶うとは思っていなくてすごく嬉しく思います」とNAOKOとの共演に笑顔を浮かべた。
NAOKOも「JESSICAさんはやっぱり私の師匠にあたる方なので、ずっと昔からアーティストとしても学んだことはもちろんたくさんあるんですけど、人として教えてくれたものが今の私を作っているので今日こういう機会をいただけたことと一緒にステージに立てたことをすごく嬉しく思います」と感謝を伝えると、JESSICAも「泣きそうです」と感激。HANAのファンであることを公言していたMCの令和ロマン・高比良くるま（※「高」は正式には「はしごだか」）は「後でオフィシャルのショットいただけると！あわよくばムービーも」と記念すべき瞬間に興奮している様子だった。
グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』が発表する、「世界を変える30歳未満」30人を選出する企画「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」。HANA、JESSICAのほか、チャンネル登録者数日本1位のYouTuber・ISSEI（イッセイ）、起業家の北口拓実、将棋棋士の伊藤匠らがセレモニーに出席したほか、女優の浜辺美波が挑戦と進化をし続ける次世代リーダーとして「Audi 特別賞」を受賞した。MCは、前年の「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024」を受賞した高比良に加え、フリーアナウンサーの福田典子が務めた。（modelpress編集部）
◆NAOKO＆JESSICA、同じ賞受賞に喜び
◆「世界を変える30歳未満」受賞者が集結
