Ìî¸ý·ò»á¡¢Ì¼¡¦³¨»Ò¤È¡ÖÄÜÎøÂ¼¤Î¹õÈÃ»³¤ËÅÐÄº!!!¡×ÅÐ»³¤ÇÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö³¨»Ò¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌî¸ýÉã¤Î´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅÐ»³²È¤ÎÌî¸ý·ò»á¡Ê52¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯ÅÐ»³²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÄ¹½÷¡¦Ìî¸ý³¨»Ò¡Ê21¡Ë¤ÈÅÐ»³¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌî¸ýÉã¤Î´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×Ì¼¡¦³¨»Ò¤ÈÅÐ»³¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Ìî¸ý·ò»á
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡ÖÄÜÎøÂ¼¤Î¹õÈÃ»³¤ËÅÐÄº!!!ÄÜÎøÂ¼¥È¥ì¤ÎºÇ¸å¤Ï³¨»Ò¤µ¤ó¤È»³ÅÐ¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÅÐ»³¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³¨»Ò¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò ¿Æ»Ò¤ÇÅÐ»³²È ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìî¸ýÉã¤Î´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤ª´é¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿Æ»ÒÅÐ»³¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢·ò¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ç¤ÏÂçµã¤¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Ì¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»³ÅÐ¤ê¡Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
