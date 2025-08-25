Travis Japan、アリーナツアー映像商品の“特典ビジュアル”公開
7人組グループ・Travis Japanが9月17日にリリースする、全国8都市28公演約31万人を動員したアリーナツアーの映像商品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』から完全生産限定盤、初回盤、通常盤の先着外付け特典のビジュアルが公開された。
【動画】31万人動員したツアー！キラキラ輝くTravis Japan
先着購入者特典として、完全生産限定盤（Blu-ray/DVD）には、トレーディングカード7種セット、初回盤（Blu-ray/DVD）にはポストカード、通常盤（Blu-ray/DVD）には、スマホサイズステッカー付属する。
また、完全生産限定盤には、このツアー映像を見ながら7人でトークする『VIIsual -ビジュアルコメンタリー-』を約120分収録。さらに、7人で久々のステージとなった6月7日の千葉・ららアリーナ東京ベイ公演より、ファンに人気の『「Rush」@ららアリーナ 2025.06.07』『「Thrill」@ららアリーナ 2025.06.07』も収録される上、豪華グッズ“VIIsualキーホルダー＆バッグチャーム”も封入される。
初回盤には、川島如恵留が約半年ぶりの復帰となった日のライブ映像となる「千葉公演ダイジェスト @ららアリーナ 2025.06.07」(約60分収録)と、ツアー最終日にメンバー7人で開催されたアフターパーティ『VIIsual -アフターパーティ-』(約30分収録)の様子、さらに『「Whiskey and Tonic」ソロアングル @横浜アリーナ 2025.01.06』を収録。通常盤には、リハーサルから8都市での公演をカメラが密着したツアードキュメンタリーを約90分収録。静岡公演ではまだ休養中だった川島が公演を観覧しに来ており、その裏側なども収められている。
また定点でダンスを収めた『「Fireflies」グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06』『「BO$$Y」グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06』も収録され、通常盤初回プレスはポストカードも封入する。
