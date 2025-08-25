¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¡¢¡Ö¥Ð¥é¤Î³¨Ê¸»ú¡×¤Ç¤ª¿¬¤À¤±±£¤·¤¿¾×·â¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
¡¡²ÎÉ±¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¿¬¤À¤±¤ò±£¤·¤¿¾×·â¤Î¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î23Æü¡¢¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤ÏÉ¨¾æ¤Î¹õ¤¤¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤¿¤À¤±¤Î»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç¤¤ÊÁë¤Î³°¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤éÎ¾¼ê¤òÆ¬¾å¤Ë·Ç¤²¡¢ÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤ª¿¬¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Ð¥é¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤«¤é14»þ´Ö¤Ç20Ëü·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤âÊÄ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶á¤´¤í¤Î¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ëÆ°²è¤òÉÑÈË¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤ò¸Æ¤Ö¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Î»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤Ç¥ê¥¢¡¼¥Ê¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¥Õ¥ë¡×¤ò±Ñ¹ñÉ÷¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤Æ²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£ÇØ¸å¤Ç¤Ï¸¤¤¬Áö¤ê²ó¤ê¡¢¾²¤Ë¤Ï¸¤¤ÎÇÓÝõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¾ÈÌÀ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¡¢²È¤ò¤È¤³¤È¤óÁÝ½ü¤·¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢SNS¾å¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¨¡ÖBritney Spears¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷britneyspears¡Ë
