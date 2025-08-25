浜辺美波、華やかなロングワンピース姿で表彰式に登壇「想像を超えた何かを…」
女優の浜辺美波が25日、都内で行われた「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」受賞者発表セレモニーに出席し、「Audi 特別賞」を受賞した。
「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」は、グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』による「世界を変える30歳未満」30人を選出する企画。8回目となる今年は、80人以上のアドバイザーから候補者の推薦などの協力を得て、最終的に編集部にて30人を選出した。
浜辺は「Audi 特別賞」を受賞し、「このたびは素敵な賞をいただきまして本当にありがとうございます」と感謝。
「このお仕事をしていると自分の予想を超えたような表現ができたらいいなと思うことがたくさんありまして、その環境環境に合わせた自分の心情の変化を大切に、自分の型を作りすぎないで、想像を超えた何かを生み出せるように、豊かにこれからも表現できるように向き合っていきたいと思います」と述べ、「この賞に恥じぬよう、誠心誠意お仕事と向き合って参りたいと思います」と決意を新たにしていた。
