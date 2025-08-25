「Peing-質問箱-」、サービス終了を撤回　事業譲渡により継続へ

8月29日でのサービス終了予定から一転、サービス継続へ――。

匿名で質問やメッセージを送れるサービス「Peing-質問箱-」が、事業譲渡により新体制で継続されることが公式サイトおよび公式Xで発表されました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

Peingは8月15日に一度「8月29日をもってサービスを終了する」と告知。これにより、利用者からは惜しむ声や感謝のメッセージが数多く寄せられていました。

しかし8月20日、新たに「事業譲渡＆サービス継続のお知らせ」が公開され、終了予定は撤回。これまで通りのURLで利用できることが明らかになりました。アカウント情報や投稿内容、設定も引き継がれ、基本機能に変更はないとしています。

■ 新体制では機能改善も予定

新たな運営体制のもとでは、インフラ最適化によるレスポンス改善や安定化、UI/UX改善、新機能の検討などが進められる予定とのこと。より利用しやすくなるよう、サービスの安定化が進められます。

一方で、事業移管に伴いサービスが一時的に不安定になる可能性もあるとし、利用者に理解を求めています。また、有料機能は一時停止しているものの、今後継続提供に向け準備を進めているとのことでした。

■ ユーザーの反応と課題 引き継ぎ先への不安の声も

突然の終了発表から一転しての継続に、SNS上では「うれしい誤算」「安心した」といった喜びの声が多数寄せられています。

ただし、引き継ぎ先の企業名が明示されていないことから「運営がどこになるのか気になる」「透明性を高めてほしい」といった不安の声も。今後の情報公開に注目が集まっています。

「Peing-質問箱-」は2017年にスタートし、「匿名で質問を送る」という新しいコミュニケーションスタイルを広めたサービス。SNSと連動して多くのユーザーに利用されてきました。

今回の事業譲渡を機に、これまで培われた文化を守りつつ、どのような形で進化していくのか。引き続きユーザーとともに歩んでいくことが期待されます。

＜参考・引用＞

【公式】Peing-質問箱-（@Peing_net）

Peing-質問箱-公式サイト「【重要】事業譲渡＆サービス継続のお知らせ」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025082506.html