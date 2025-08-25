¡ÖÂç¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¡×Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢ËÌÀ»Ô¤Î¥¹¥Þ¥Ûµ¬À©¾òÎã°Æ¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤ë»Ò¡×¤Î¾Íè¿Þ
°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Ï2025Ç¯8·î25Æü¡¢Á´»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥Ûµ¬À©¾òÎã°Æ¡×¤ò»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤ò¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É¤Î»þ´Ö¤ò½ü¤¤¤Æ1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¡Ö¤ª¤Î¤ª¤Î²ÈÄí¤Ç¤ä¤ê¤ã¤¢¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¡×
»Ô¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢»È¤¤²á¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤¬21»þ¤Þ¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï22»þ¤Þ¤Ç¤È»þ´ÖÂÓ¤ÎÌÜ°Â¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ÔµÄ²ñ¤¬¾òÎã°Æ¤ò²Ä·è¤¹¤ì¤Ð¡¢10·î1Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¶¯À©ÎÏ¤äÈ³Â§¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ãë¤Î¾ðÊó¥ï¥¤¥É¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï25Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤³¤Î¾òÎã°Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ºÂ¹ü¿À·ÐÄË¼£ÎÅ¤«¤é1¤«·î¤Ö¤ê¤ËÈÖÁÈÉüµ¢¤·¤¿·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯»Õ¾¢¡ÊÍî¸ì²È¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»Ô¤ä¸©¤ä¹ñ¤¬¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î²ÈÄí¤Î¶µ°é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸Ä¡¹¡Ê¤Î²ÈÄí¡Ë¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡Ë¤ä¤ê¤ã¤¢¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÏÍ³²¤Ê¤Î¤«¤È¤³¤¦¤â¸À¤¦¡£
»ÔÄ¹¤Ï¡Ö³Æ²ÈÄí¤¬¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡ÖÀÎ¤ÏÌ¡²è¤Ð¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤È¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤ë¤È¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡¢¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡Ê¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Ì¡²è¤Ð¤Ã¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¤Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬ÊüÁ÷ºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Æº£¤Ï¶¥µ»¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë»Ò¤«¤éÅ·ºÍ¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£»Ô¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÌÀ»Ô¤Î¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÅ¬Àµ»ÈÍÑ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Î»ÔÌ±¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ²ÈÄí¤¬¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¦Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÈ¬Âå±Ñµ±¤µ¤ó¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢Âç¿Í¤â´Þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤«¤¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¡´Ø¸ý°ì´î¡Ë
