楽天市場では、8月27日（水）9時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。

現在、AIエンジンを採用したハイエンドチップ「Dimensity 8400-Ultra」を搭載しコスパに優れた「POCO X7 Pro」や、丸みを帯びた滑らかなマイクロカーブアルミニウムフレームデザインを採用した「Xiaomi 15」など、Xiaomi（シャオミ）のSIMフリースマートフォンがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

ゲームや動画視聴を楽しむならこれ。Xiaomiの「POCO X7 Pro」がクーポン利用で14％オフとお買い得

【8/24 20:00〜8/27 01:59 14%OFF！】POCO X7 Pro スマートフォン 12G+512G Dimensity 8400-Ultra 90W急速充電 大容量6000mAhバッテリー OIS搭載の5000万画素メインカメラSony IMX882 120Hz AMOLED IP68防塵・防水 49,980円 （クーポン利用で14％オフ：8月27日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

コスパに優れたXiaomiの独立ブランド「POCO」の新作スマートフォン「POCO X7 Pro」が、今ならクーポン利用で14％オフです。

AIエンジンを採用したMediaTek製のハイエンドチップ「Dimensity 8400-Ultra」を搭載。「WildBoost Optimization 3.0」機能で安定したフレームレートやディスプレイ輝度、高パフォーマンスを実現しています。

1.5Kの高精細なディスプレイを搭載。スリムなボディながら6000ｍAhの大容量バッテリーを採用し、1600回の充電しても80％の容量を維持する長寿命設計も魅力です。約42分でフル充電できる90W急速充電に対応しているので、充電切れを気にせず使えて便利ですよ。

美しさと究極のフィット感を実現した「Xiaomi 15」がクーポン利用で10％オフ

【8/24 20:00〜8/27 01:59 10%OFFクーポン！】Xiaomi 15 スマートフォン Snapdragon 8 Elite 6.36インチ3200nits高精細有機ELディスプレイ ライカSummilux光学レンズ 5000万画質メイン・望遠・超広角カメラ 90W急速充電 IP68防水防塵 8K動画撮影 0.6秒超高速ストリート 123,000円 （クーポン利用で10％オフ：8月27日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

全体に丸みを帯びた滑らかなマイクロカーブアルミニウムフレームデザインを採用し、美しさと究極のフィット感を実現したXiaomi（シャオミ）のスマートフォン「Xiaomi 15」がクーポン利用で10％オフとお買い得です。

バッテリーは5240mAhと大容量で最大25時間の動画再生が可能です。前モデルから630mAhも増量されながらも、コンパクトでスリムなデザインを維持しています。

23mm・60mm・14mmの3つのレンズは全てライカの光学レンズを搭載し、色再現、コントラスト、解像度に優れています。1.38mmのベゼルレス設計で94％の画面占有率を誇る6.36インチでCrystalRes AMOLED（2670×1200）ディスプレイを採用し、輝度は驚きの3,200nits。大画面に映し出される、明るくて鮮明な映像を思う存分楽しむことができますよ。

＞＞Xiaomiのアイテム一覧を見る

ハイレゾ音源再生対応でクリアな高音質で音楽が楽しめる、AnkerのBluetoothスピーカーがクーポン利用で30％オフ！

【30%OFFクーポン 8/27まで】Anker Soundcore Motion 300 (ドット柄) 【ハイレゾ音源再生 / 自動イコライザー切替機能 / 30W出力 / IPX7防水規格 / 最大13時間再生 / BassUpテクノロジー / Proイコライザー】 14,990円 （クーポン利用で30％オフ：8月27日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

Anker（アンカー）の「Soundcore Motion 300」はハイレゾ音源再生に対応し、クリアな高音質で音楽を楽しむことができるBluetoothスピーカーです。

本商品はAnkerの独自技術SmartTunテクノロジーを搭載。重力センサーにより傾きを感知し、置く向きによってイコライザーが自動で切り替わるため、利用シーンに合わせて最適なサウンドを楽しめます。

IPX7対応の防水規格で、プールや登山、BBQなどのアウトドアでも気軽にお気に入りの音楽を堪能できる本商品が今ならクーポン利用で30％オフで販売中です。

1回の充電で最大15時間音楽再生！ Ankerの「Soundcore Mini 3」がクーポン利用で20％オフでお得に購入のチャンス

【20%OFFクーポン 8/27まで】Anker Soundcore Mini 3 Bluetooth スピーカー コンパクト イコライザー設定 BassUpテクノロジー PartyCast機能 IPX7防水 15時間連続再生 USB-Cポート採用 4,990円 （クーポン利用で20％オフ：8月27日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

Anker（アンカー）の「Soundcore Mini 3」はマグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーで低音をより力強く、より鮮明に響かせるBluetoothスピーカー。

Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応し、アプリを使用すればイコライザーのカスタマイズや音量調節、電源オフの操作などが可能に。イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。

1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能で、IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができる本商品がクーポン利用で20％オフとお得に購入できるチャンスです。

Ankerのベストセラーがアップグレード。Bluetoothスピーカー｢Soundcore 3｣がクーポン利用で30％オフ！

【30%OFFクーポン 8/27まで】Anker Soundcore 3 (Bluetooth スピーカー)【イコライザー設定 チタニウムドライバー BassUpテクノロジー PartyCast機能 IPX7 防水規格 24時間連続再生 USB-C接続】 6,990円 （クーポン利用で30％オフ：8月27日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

IPX7の強力な防水機能など⼈気のモデル「SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレードした、Anker（アンカー）のBluetoothスピーカー「Soundcore 3」がクーポン利用で30％オフとお買い得です。

前モデルの使いやすさはそのままに、チタニウムドライバーを採用したことで、ドライバー出力が12Wから16Wにアップ。深くて力強い低音を実現しています。

最大24時間の連続再生も可能になっており、外出先での電池切れの心配も無し。イコライザーを4つプリセットできるSoundcoreアプリやUSB-Cポートの採⽤など、機能面も強化されているのも◎です。

＞＞Ankerのアイテム一覧を見る

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

日用品

【2880枚/1152枚】 ウェットティッシュ 除菌シート 除菌ウェットティッシュ 除菌ができるウェットティッシュ 2880枚 1152枚 アイリスオーヤマ WTS-60N WTS-60A 【iris_dl03】【iris_dl01】 4,950円 （50%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で見る PR PR

サランラップ フラワーデザインラップ 22cm*50m(5本セット)【サランラップ】 2,053円 （40%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で見る PR PR

エリエール Plus+キレイ ペーパータオル コンパクトタイプ(200組5パック5セット)【エリエール】 3,988円 （10%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で見る PR PR

飲料品

野菜生活100 Smoothie グリーンスムージー(1000g×12本セット)【h3y】【野菜生活100 smoothie】[スムージー グリーン 野菜 青汁 砂糖不使用] 5,563円 （15%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で見る PR PR

い・ろ・は・す 天然水 PET(540ml*48本セット)【いろはす(I LOHAS)】[水 ミネラルウォーター] 4,505円 （25%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で見る PR PR

