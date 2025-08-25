スマホにサクサク操作とコスパは譲れない人へ。Xiaomiの「POCO X7 Pro」が刺さるぞ
楽天市場では、8月27日（水）9時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。
現在、AIエンジンを採用したハイエンドチップ「Dimensity 8400-Ultra」を搭載しコスパに優れた「POCO X7 Pro」や、丸みを帯びた滑らかなマイクロカーブアルミニウムフレームデザインを採用した「Xiaomi 15」など、Xiaomi（シャオミ）のSIMフリースマートフォンがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
ゲームや動画視聴を楽しむならこれ。Xiaomiの「POCO X7 Pro」がクーポン利用で14％オフとお買い得
コスパに優れたXiaomiの独立ブランド「POCO」の新作スマートフォン「POCO X7 Pro」が、今ならクーポン利用で14％オフです。
AIエンジンを採用したMediaTek製のハイエンドチップ「Dimensity 8400-Ultra」を搭載。「WildBoost Optimization 3.0」機能で安定したフレームレートやディスプレイ輝度、高パフォーマンスを実現しています。
1.5Kの高精細なディスプレイを搭載。スリムなボディながら6000ｍAhの大容量バッテリーを採用し、1600回の充電しても80％の容量を維持する長寿命設計も魅力です。約42分でフル充電できる90W急速充電に対応しているので、充電切れを気にせず使えて便利ですよ。
美しさと究極のフィット感を実現した「Xiaomi 15」がクーポン利用で10％オフ
全体に丸みを帯びた滑らかなマイクロカーブアルミニウムフレームデザインを採用し、美しさと究極のフィット感を実現したXiaomi（シャオミ）のスマートフォン「Xiaomi 15」がクーポン利用で10％オフとお買い得です。
バッテリーは5240mAhと大容量で最大25時間の動画再生が可能です。前モデルから630mAhも増量されながらも、コンパクトでスリムなデザインを維持しています。
23mm・60mm・14mmの3つのレンズは全てライカの光学レンズを搭載し、色再現、コントラスト、解像度に優れています。1.38mmのベゼルレス設計で94％の画面占有率を誇る6.36インチでCrystalRes AMOLED（2670×1200）ディスプレイを採用し、輝度は驚きの3,200nits。大画面に映し出される、明るくて鮮明な映像を思う存分楽しむことができますよ。
ハイレゾ音源再生対応でクリアな高音質で音楽が楽しめる、AnkerのBluetoothスピーカーがクーポン利用で30％オフ！
Anker（アンカー）の「Soundcore Motion 300」はハイレゾ音源再生に対応し、クリアな高音質で音楽を楽しむことができるBluetoothスピーカーです。
本商品はAnkerの独自技術SmartTunテクノロジーを搭載。重力センサーにより傾きを感知し、置く向きによってイコライザーが自動で切り替わるため、利用シーンに合わせて最適なサウンドを楽しめます。
IPX7対応の防水規格で、プールや登山、BBQなどのアウトドアでも気軽にお気に入りの音楽を堪能できる本商品が今ならクーポン利用で30％オフで販売中です。
1回の充電で最大15時間音楽再生！ Ankerの「Soundcore Mini 3」がクーポン利用で20％オフでお得に購入のチャンス
Anker（アンカー）の「Soundcore Mini 3」はマグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーで低音をより力強く、より鮮明に響かせるBluetoothスピーカー。
Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応し、アプリを使用すればイコライザーのカスタマイズや音量調節、電源オフの操作などが可能に。イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。
1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能で、IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができる本商品がクーポン利用で20％オフとお得に購入できるチャンスです。
Ankerのベストセラーがアップグレード。Bluetoothスピーカー｢Soundcore 3｣がクーポン利用で30％オフ！
IPX7の強力な防水機能など⼈気のモデル「SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレードした、Anker（アンカー）のBluetoothスピーカー「Soundcore 3」がクーポン利用で30％オフとお買い得です。
前モデルの使いやすさはそのままに、チタニウムドライバーを採用したことで、ドライバー出力が12Wから16Wにアップ。深くて力強い低音を実現しています。
最大24時間の連続再生も可能になっており、外出先での電池切れの心配も無し。イコライザーを4つプリセットできるSoundcoreアプリやUSB-Cポートの採⽤など、機能面も強化されているのも◎です。
その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も
Image/Source:楽天市場