¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢±ü¹ÔÌó29cm¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê2¿ÍÍÑÂî¾å·¿¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¡ÖNP-TSK2¡×¤ò10·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î2¿§¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï79,200±ß¡£
NP-TSK2
¶¹¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢±ü¹Ô¤Ìó29cm¤Î¥¹¥ê¥àÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¿©´ïÀö¾ôµ¡¤Ç¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤äÉ×ÉØ¤Î¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¾®À¤ÂÓ²½¤¬¹ñÆâ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸ËÆâ¤Î±ü¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤¿¤¿¤á¤ë¿·Àß·×¤Î¾å¤«¤´¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¿ÍÊ¬¤Î¿©´ï¤È¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤ò°ì½ï¤ËÀö¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¿©´ï¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð4¿ÍÊ¬¤Î¿©´ï¤òÀö¾ô¤Ç¤¤ë¡£
²¼¤«¤´¤Ï´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿·Á¾õ¤È¤Ê¤ê¡¢¿©´ï¤Î¸þ¤¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¸ËÆâ±ü¤Ë¿©Àöµ¡ÂÐ±þ¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ä¸ý¤Î¹¤¤¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡õ¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤òÈ÷¤¨¡¢2¿ÍÊ¬¤Î¥Ü¥È¥ë¤òÀö¾ô¤Ç¤¤ë¡£
Àö¾ô¥³¡¼¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç50ÅÙ°Ê¾å¤Î¹â°µ¿åÎ®¤òºÎÍÑ¡£¿·¤¿¤Ë¡¢ºÇ½ª¤¹¤¹¤®¤Î²¹ÅÙ¤ò80ÅÙ°Ê¾å¤Î¹â²¹¤Ë¤¹¤ë¡Ö80 ¡î¤¹¤¹¤®¡×¡¢·Ú¤¤±ø¤ì¤ä¿åÀö¤¤¸å¤ËÃ»»þ´Ö¤ÇÀö¤¦¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡×¤Î2¤Ä¤ÎÀö¾ô¥³¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¥É¥¢¤Ï¾å¤Ë³«¤¯¡Ö¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¡¼¥×¥ó¥É¥¢¡×¡£µë¿å¤ÏÊ¬´ô¿åÀò¼°¤Ç¡¢W550¡ßD290¡ßH500mm¡¢½Å¤µ¤ÏÌó16kg¡£¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¿©´ïÅÀ¿ô¤Ï24ÅÀ¡£
¸ËÆâ±ü¤Î¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡õ¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡×
¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å
¥Û¥ï¥¤¥È
