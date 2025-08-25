ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ïº£Ç¯ºÇ¹âµ¤²¹¥¿¥¤¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¸½¾Ý¤â¸«¤é¤ì¤¿¹Äµï¼þÊÕ¡Ê£±£¸Æü¸á¸å£²»þ£²£±Ê¬¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Ç¡Ë¡áÌÚº´´ÓÅßÀ±»£±Æ

¡¡ÆüËÜÎóÅç¤Ï£²£µÆü¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Á´¹ñÅª¤ËÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬£³£¶¡¦£³ÅÙ¤ËÃ£¤·¡¢£¸ÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬£³£µÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔ¿´¤Ç£¸·î¤ËÌÔ½ëÆü¤¬£¸ÆüÂ³¤¯¤Î¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾å½é¤á¤Æ¡££²£¶Æü°Ê¹ß¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¹Äµï¼þÊÕ¤ÎÊâÆ»¤Ë¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ÎÃæ¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£