９月に沖縄で開催される「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣ Ｕ−１８ 野球ワールドカップ」に出場する、侍ジャパン高校日本代表の壮行試合として、９月２日にはセルラー那覇で沖縄高校選抜戦が開催される。２５日、沖縄県高校選抜のコーチングスタッフと出場選手が発表された。

沖縄県高校選抜には今夏の甲子園を制した沖縄尚学から、最速１４６キロを誇る右腕・新垣有絃（２年）ら６人が選出された。同校のエース左腕・末吉良丞（２年）は高校日本代表に選出されており、「末吉ＶＳ新垣有」の投げ合いが実現する可能性もありそうだ。

監督は沖縄尚学の比嘉公也監督、コーチには興南が２０１０年春夏連覇を達成した際のエース左腕で、現在興南のコーチを務める島袋洋奨氏が名を連ねるなど、ベンチも豪華な布陣となった。

＜沖縄県高校選抜＞

【スタッフ】

監督 比嘉公也（沖縄尚学監督）

ヘッドコーチ 大蔵宗元（宜野湾監督）

コーチ 島袋洋奨（興南コーチ）

コーチ 宮城岳幸（宜野座監督）

アシスタントコーチ 内野壮（エナジックスポーツ部長）

アシスタントコーチ 洲鎌弘樹（首里部長）

【投手】（８名）

久高颯（エナジックスポーツ３年）

新垣元基（宜野座３年）

福本琉依（エナジックスポーツ３年）

新垣有絃（沖縄尚学２年）

村吉球次（美来工科３年）

比嘉澄久（興南３年）

大城颯斗（宜野座３年）

鈴木蔵人（沖縄水産３年）

【捕手】（２名）

宜野座恵夢（沖縄尚学３年）

山城幹大（エナジックスポーツ３年）

【内野手】（７名）

金城拓篤（糸満３年）

比嘉大登（沖縄尚学３年）

安谷屋春空（沖縄尚学３年）

真喜志拓斗（沖縄尚学３年）

新垣瑞稀（沖縄尚学３年）

イーマン琉海（エナジックスポーツ３年）

山名陽彩（興南３年）

【外野手】（３名）

砂川誠吾（エナジックスポーツ３年）

東成（宜野座３年）

譜久里樹（沖縄工３年）