◆バレーボール世界選手権 第４日（２５日、タイ・バンコクほか）

１次リーグＨ組で、世界ランク４位の日本は２５日、第２戦で同１７位のウクライナと対戦する。日本時間午後７時開始予定。日本協会によると、過去対戦は日本の４勝１敗で、１９９６年のアトランタ五輪予選リーグ（３〇０）以来、２９年ぶりに激突する。

２３日の初戦で、日本は世界ランク４４位のカメルーンに３―０で白星発進した。エースの石川真佑主将、セッターの関菜々巳に加え、アウトサイドヒッターは２１歳の北窓絢音、１９歳の秋本美空の若手を抜てき。セット序盤はカメルーンの高さに苦戦し、なかなかリズムに乗れなかったが、チーム最年少で身長１８５センチの秋本が先発起用に応え、両チーム最多１８得点を挙げた。ただ、石川主将は試合後「自分たちのクオリティーが良くなかったなと思います」と勝利はしたものの、内容には反省していた。

大会は３２チームが参加し、Ａ〜Ｈの８組に分かれ、総当たりの１次リーグを行う。各組上位２チームの計１６チームが決勝トーナメントに進む。日本はウクライナ戦後、１８年、２２年大会で２連覇中のセルビアとの対戦が残るため、開幕２連勝して決勝Ｔ進出に近づきたいところだ。

◆女子のバレーボール世界選手権 １９５２年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、準優勝。優勝は３度（６２、６７、７４年）。３年ぶりの開催で、これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝トーナメント（Ｔ）に進む。決勝Ｔ１回戦は２９日〜９月１日、同３〜４日に準々決勝、同６日に準決勝、同７日に決勝を行う。