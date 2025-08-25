タレントのマツコ・デラックスが２５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。２週間に渡って同番組を欠席する原因となった腰の亜脱臼のその後について明かす一幕があった。

この日の生投票テーマ「この夏、夏っぽいことをしましたか？」について聞かれると「夏っぽいこと？ 今回、お休みはいただいたんで、温泉にはつかりましたけど、別に夏っぽくないですよね」とポツリ。

「あっ！ 小玉スイカ１玉、一気食いしました」と思い出したように明かすと「普通のスイカよりはちっちゃいじゃない？ それを一気食い」と話したところでＭＣの大島由香里アナウンサーに「体調は少し良くなられた？」と腰の亜脱臼のその後について聞かれると「腰はもう…。この間、このまま一生、湿布を貼り続けたらいくらかかるだろう？って計算をしまして…。恐ろしいです」と答えたマツコ。

「毎日、２枚ペースで湿布を貼っていたら死ぬまでにいくらかかるんだろう？って計算したら、死ぬ年齢にも寄るんですけどね。すごい金額でした。本当は２枚じゃなく４枚貼りたいんですけどね」と苦笑していた。