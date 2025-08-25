モデルでタレントの藤田ニコル（27）が、23日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）に出演。自身の家庭環境について語った。

リスナーから、“パパ大好き”と言っていた幼稚園に通う娘から、“好きな人ができた”と悲しい報告を受けたと相談される場面が。「小学校中学校高校の“好きな人ができた”とはまたワケが違うから、まだ可愛いけどね。まだパパに戻ってきてくれる確率はあるはず」とアドバイスした。

しばらく沈黙が続いたかと思えば突然「フフッ」と笑い出し「思い出したけど自分言ったこと…“パパ”…」と回想。幼少期に両親が離婚している藤田は「パパが居なかった…ウチもエピソード思い出せるかなって思ったけど、（長く過ごしたのは）本当のパパじゃない、弟のパパ、パパって呼べない。パパどこ？」と続けた。

「待って笑っちゃった」と思わず吹き出しつつ「パパ今どこに居るかな…連絡取れないよ、パパ英語だしむしろ縁切ってるよ」とぶっちゃけ。「まあいろんな人生があるのでね、もう笑い話ですけど」と話し「おばあちゃんも禁句かなウチのラジオ。親戚とか、そういうのナシかもしれない」と冗談交じりに説明していた。