「SMILE-UP.」補償金の支払い受けた人へ注意喚起「十分にご注意いただきますようお願いいたします」 一部報道受け声明
「SMILE-UP.」は25日、公式サイトを更新し、補償金の支払いを受けた人に向けた注意喚起を発表した。
同社サイトでは、「一部報道について（補償を受けられた方は、ご注意ください）」と題した声明を発表。「先日、一部報道機関において、弊社から補償金の支払いを受けた方が、弁護士資格を有さない知人の方から、被害補償の申告手続を支援したことへの謝礼として、補償金の一部を支払うよう求められたとして、その支払義務がないことの確認を求める訴えを裁判所に提起した旨の報道がなされました」とこの声明を出した経緯から書き出した。
続けて「謝礼の支払いを求めることは、弁護士法72条（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）に違反する違法行為（非弁行為）に当たる可能性があります」とし、「弊社は、被害を受けられた方のために補償金を支払わさせていただいており、その補償金に関して、弁護士法72条に違反する行為に及ぶことは、厳にお控えいただきたいと考えております」（原文ママ）と、自社の見解を発表。続けて「補償を受けられた方におかれましては十分にご注意いただきますようお願いいたします」と注意を呼び掛けた。
そして最後に「弊社としましては、引き続き、被害を受けられた皆様への補償に誠心誠意取り組んでまいります」と結んだ。
