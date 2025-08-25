『SANDA』PV解禁で追加キャストに関俊彦、平田広明 サンタにお願いしたいことは？コメント全文
テレビアニメ『SANDA』が、10月3日よりMBS・TBS・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送されることが決定した。あわせてメインビジュアル、メインPVが公開された。
【動画】かっけぇ！サンタ？？ 公開された『SANDA』PV
また、メインビジュアルで初お披露目となる追加キャラクターとキャストも解禁。「若さ」に固執し、全身整形を繰り返す、主人公・三田（CV.村瀬歩）が通う「大黒愛護学園」の学園長で、実年齢92歳の大渋一二三（おおしぶ・ひふみ）を関俊彦、サンタ捕獲のスペシャリスト「赤衣の特捜隊」のエース・柳生田三郎を平田広明が演じる。
そしてサイエンスSARUの躍動感あふれるアニメーションが凝縮されたメインPVでは、関俊彦演じる大渋と、平田広明演じる柳生田のキャラクターボイスも収録されている。
さらに、オープニング・テーマ、エンディング・テーマも決定。オープニング・テーマは、yamaの「アダルトチックチルドレン」、エンディング・テーマは、崎山蒼志の「ダイアリー」に決まった。
同作は、超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。漫画『BEASTARS』作者・板垣巴留氏による漫画が原作で、『週刊少年チャンピオン』で2021年〜2024年にかけて連載された。
■関俊彦コメント
――『SANDA』にて大渋役に決まった時のお気持ちや、本作を楽しみにしてくださる方へのメッセージをお願いいたします。
板垣巴留先生の作品の中でも、とても気になっていた作品「SANDA」。先生の作品に登場するキャラクター達の中でも、大渋一二三の個性は秀逸です。彼の特異な存在を色濃く表現できるように、新鮮な気持ちで挑みたいと思いました。どうぞお楽しみに！
――本作は、サンタクロースが活躍するアクション作品ですが、サンタクロースにお願いしたいものはありますか？
本作のようなサンタクロースがいたら、毎年のクリスマスが刺激的になりそうですが（笑）もし本当に「サンタクロース」がいるのなら、＜世界中の子供達が安心して暮らせる未来＞を約束して欲しい…かな？
■平田広明コメント
――『SANDA』にて柳生田役に決まった時のお気持ちや、本作を楽しみにしてくださる方へのメッセージをお願いいたします。
途中から登場するキャラクターですが、温かく迎えて頂き、楽しく収録出来ました。最近、収録後に飲みに行く作品は少ないのですが、この作品はみんな呑兵衛で毎回、深夜まで連れ回されました。頼むぜ村瀬！
――本作は、サンタクロースが活躍するアクション作品ですが、サンタクロースにお願いしたいものはありますか？
60年以上生きて来ましたが、未だに欲と邪念の塊です。『もうお願いしたい事はございません。』という人間になれる様、お願いしたいです。
