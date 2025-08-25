ももクロ玉井詩織、30歳を迎えた「今」だからこそ表現できた初写真集 見せたことのない姿も収録「新たな挑戦ができた」【インタビュー】
ももいろクローバーZの玉井詩織が、芸能活動20周年、そして30歳の節目を迎え、自身初の写真集「たまゆら」「しおどき」を27日に二作同時に発売する。ももクロとしても結成18年目を迎え、自身初となる写真集発売への思いを聞いた。
【写真】大人の艶めき…今までにない姿にも挑戦した玉井詩織
2005年、スターダストプロモーションに入所後、08年に結成した“ももいろクローバー”として活動を始めた玉井。「今年で芸能活動20周年、そして30歳を迎え、自分にとって記念の年。内容の異なる二作を同時に出すというのは自分らしいし、ファンの方も驚いてくれるかなと思ったんです」と、笑顔で語る。
1st写真集「たまゆら」は、等身大の「今」の姿を収めた写真集。「今の自分が写真集を通してファンの皆さんに伝わるといいなと思った」と語る。一方、もう一作のストーリー写真集「しおどき」は、脚本家・生方美久氏によるオリジナルのストーリーをベースにした、まるで映画やドラマのようなストーリー仕立ての作品だ。「昔から、自分の個性というものがあまりわからなくて。グループの中ではすごく普通だなと思っているので、人から味付けをしてもらうことで生きる“自分らしさ”というものがあるのかもしれないと思ったんです」と話す。
自身で選んだロケ地・ベトナムで撮影された写真集「たまゆら」。本作では、初めての水着姿の撮影にも挑戦した。これまで露出の多い撮影はしてこなかった玉井だが、「女性からも憧れてもらえるようなものにしたくて、ファッショナブルな水着だったり、ヘルシーな雰囲気のカットになるように目指しました」と振り返る。
「今まで積み上げてきた自分のイメージがあってこその新たな挑戦ができたと思うので、今のタイミングで写真集を出版させていただくことができるというのがすごい良かったんだと思います。幅広い世代の方に見ていただける写真集になっていると思いますので、たくさんの方に見ていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
ほかの収録カットも、大人っぽい雰囲気から天真爛漫な表情まで幅広い。「30歳という年齢だからこそ、今までとは違うギャップを感じてもらえるスタイルやメイクに挑戦しました。二作を合わせて楽しんでいただくことができると思いますし、いろんな表情を見ていただける内容になっています！」と自信を見せた。
【作品概要】
玉井詩織1st写真集「たまゆら」
著者 :玉井詩織
撮影 :遠藤優貴
発売日 :2025年8月27日（水）
価格 :3,300円
サイズ :B5
ページ数:128P
発行 :SDP
玉井詩織ストーリー写真集「しおどき」
著者 :玉井詩織
撮影 :濱田英明
執筆 :生方美久
発売日 :2025年8月27日（水）
価格 :3,300円
サイズ :B5
ページ数:128P
発行 :SDP
