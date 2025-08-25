¡ÚÀï¸å80Ç¯¡ÛÉñÂæ¤ÇÅÁ¤¨¤¿Ì¾¸Å²°¶õ½±¤Î¥ê¥¢¥ë¡¡Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¡Ö¤¢¤È¤«¤¿¤Î³¹¡×
Àï¸å80Ç¯¤Îº£²Æ¡¢8000¿Í¶á¤¤¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿Ì¾¸Å²°¶õ½±¤ÎÈá·à¤òÅÁ¤¨¤ëÉñÂæ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ì¾¸Å²°¤Î·àÃÄ¤¬Ä©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ëÀïÁè¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ì¾¸Å²°¶õ½±¤ÎÁ°¸å¤òÀ¸¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¡Ö¤¢¤È¤«¤¿¤Î³¹¡×¡£Ì¾¸Å²°¤Î·àÃÄ¡ÖÇÐÍ¥´Û¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¤¢¤¤¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÇÐÍ¥¡¢Æ£ËÜ¹¬²»¤µ¤ó(25)¤Ç¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î·³¼û¹©¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¤Ï63²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«·³¤ËÇú·â¤µ¤ì¡¢7858¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È¤ª¤¶¤ï¤æ¤¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¶õ½±²¼¤ÇÆü¾ï¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡¢¤¢¤¤¤ä²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¡¦¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¤ÎÊª¸ì¤òÌ¾¸Å²°¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×(Æ£ËÜ¤µ¤ó)
ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¡£»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÌòºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¡¢´ÑµÒ¤¬´¶¤¸¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï¡Ä
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿23Æü¤ÎËÜÈÖ¡£³«±é1»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç½¤Àµ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÉñÂæ¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿´ÑµÒ¤Ï¡Ä
¡ÖÀ¸¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤äÂÎ¤¬Æ°¤¤¤ÆÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄË¤ß¤äÈá»´¤µ¤¬±ÇÁü¤è¤ê¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×(40Âå)
¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×(10ºÐ)
¡Ö¶»¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âçµã¤¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡×(50Âå)
Æ£ËÜ¤µ¤ó¤â¼ç¿Í¸ø¤Î¤¢¤¤¤ò±é¤¸¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î½Å¤ß¤äÅÁ¤¨¤ëÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÌ¾¸Å²°¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤è¤ê¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£»ä¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢(¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é)¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×(Æ£ËÜ¤µ¤ó)
