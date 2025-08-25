Åìµþ±ß¡¢147±ßÂæÁ°È¾¡¡±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÎ®¤ì¶¯¤Þ¤ë
¡¡½µÌÀ¤±25Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á147±ßÂæÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬22Æü¡¢ÊÆ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿·ÐºÑ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÇÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¤ò¸«¹þ¤ó¤À±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ1±ß27Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á147±ß33¡Á35Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï05Á¬±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á172±ß34¡Á38Á¬¡£
¡¡Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤¬23Æü¤ËÆ±¤¸¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¹Ö±é¤·¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Î¡ËÄÂ¶â¤Ë¤Ï¾å¾º°µÎÏ¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â±ß¹â¥É¥ë°Â¤¬¿Ê¤à°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£