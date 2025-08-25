¿Í¤Î¹ü¤«¡¢Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ç3ËÜ²ó¼ý¡¡Àø¿åÄ´ºº¡¢»³¸ý¸©·Ù¤¬´ÕÄê¤Ø
¡¡Àï»þÃæ¤ËÄ«Á¯¿Í¤ò´Þ¤à183¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤Î³¤ÄìÃº¹Û¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¡×¤Ç25Æü¡¢°ä¹ü²ó¼ý¤ÎÀø¿åÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±´ÖÃÄÂÎ¤¬¹ü¤È¸«¤é¤ì¤ëÊª¤ò3ËÜ²ó¼ý¤·¤¿¡£¸©·Ù¤¬¿Í¹ü¤«¤É¤¦¤«´ÕÄê¤¹¤ë¡£
¡¡3ËÜ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÄ¹¤µÌó42¥»¥ó¥Á¡¢29¥»¥ó¥Á¡¢23¥»¥ó¥Á¤Î¹õ¤¤ËÀ¾õ¡£Ì±´ÖÃÄÂÎ¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¤Î¿åÈó¾ï¤òÎò»Ë¤Ë¹ï¤à²ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¿Í¥À¥¤¥Ð¡¼2¿Í¤¬³¤Ãæ¤Î¹£Æ»Æâ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ü¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤òÂ¿¿ôÈ¯¸«¤·¡¢¤¦¤Á3ËÜ¤ò²ó¼ý¡£²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸©·Ù¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹À¸Ãº¹Û¤Ï1942Ç¯2·î¡¢¹£Æâ¤Ø³¤¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£Ä«Á¯¿Í¤È¹Åç¡¢²ÆìÎ¾¸©½Ð¿È¤ÎÆüËÜ¿Í¤é¤¬»àË´¤·¤¿¡£