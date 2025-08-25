この記事をまとめると ■HSVマルーGTSRはスーパーチャージャー付きV8エンジンを発揮する異端のトラック ■公認チューナーHSVによるもので最高出力は580馬力を発揮 ■実用性の高いピックアップボディを備え価格は約10万ドルとなっている

過激すぎるピックアップトラック

アメリカ人にとって、ピックアップトラックをチューン＆カスタムするのは日常茶飯事。数百馬力のトラックがブイブイいわせていても、さほど珍しい光景でもありません。が、南半球オーストラリアの地で発見された580馬力／740Nm、しかも6速MTでかっ飛ばすトラックとなると、ちょっと意味がわかりません。どんだけ羊を載せるんだ？ とか、想像するだけでニヤついてしまうのです。

不思議だけど、ちょっと気になるトラックはHSV Maloo（マルー）GTSRと呼ばれるモデル。このHSVはホールデン・スペシャル・ビークルの頭文字で、オーストラリアの自動車メーカー、ホールデンと、優勝請負人のあだ名で有名なトム・ウォーキンショーが共同で設立したファクトリーです。

HSVは、日本のガラパゴス現象かのように、独自の進化を遂げたスペシャルマシンを数多くリリースする公認ファクトリー。たとえば、オールドファンには懐かしのホールデン・コモドアをベースにスペシャルチューンを施したり、フルサイズセダンのグランジ、クロスオーバーSUVのアバランチまで、あたかもメルセデス・ベンツに対するAMGかのようにチューニングを施しているのです。

そして、自身が腕っこきのレーサーだったウォーキンショーのコミットらしく、「GTSR」シリーズはレーストラックでも通用するガチなチューンアップが特徴。マルーGTSRはシビックに似通ったサイズの車体に、6.2リッターのV8を搭載するってところからイッちゃってます（笑）。しかも、スーパーチャージャー付きで580馬力／6150rpm、740Nmものトルクを3850rpmで発生させるという、ちょっと昔のグループCカーみたいなパワー。

しっかり使えるボディにゴージャス装備と要素てんこ盛り

フロントはコンベンショナルなストラットで、リヤにはマルチリンク。ちなみに、ホールデンはGMグループではあるものの、マグネティックライドコントロールは装備していません。それでも、フロント255/35R20・リヤ275/35R20のコンチネンタル・スポーツコンタクト5Pを履きこなせるとされています。もちろん、電子制御デバイスは全部載せといっていいほどで、ブレーキバランス、ローンチコントロール、トルクベクタリングなど、580馬力をカジュアルに楽しめること請け合い。

そして、ピックアップトラック（HSVとしてはユーティリティクーペと称しています）としての性能は、最大積載量500kg、牽引能力1500kgでそれなりの使い勝手はありそうです。

また、アルカンタラをふんだんに使ったインテリアトリムや、8インチのタッチディスプレイ、インフォテイメントシステムなど硬派なチューンドカーらしくないゴージャス装備も抜かりなし。ますます、ユーザーの顔が見えなくなりますね（笑）。

もっとも、マルーGTSRのお値段はおよそ10万ドル（約1500万円）と、気軽に買える値段ではありません。また、生産台数が限られることもあり、歴代HSVモデルは中古車にプレミアがつくのがデフォ。なかには3000万円の値が付いたものもあるので、新車のハードルは高いもののリセールバリューは大いに期待できるということ。

トラックのフルチューンは、一見すると意味不明ではありますが、ここまで徹底的にしてもらえるとむしろすがすがしささえ感じるもの。我が国のドリ車や峠仕様とニュアンスは違うものの、通底している熱いカスタムマインドは世界共通といったところでしょうか。