【ネコ漫画】亡き愛猫との奇跡の再会に感動の涙が止まらない！すりガラスの向こうに見える猫の影が愛おしい…【作者に聞く】
数年前に不慮の事故で死んでしまった猫・ブレッキーは、お風呂のお湯を飲むのが好きなおばあちゃん猫だった。これはこの漫画の作者の万福さんが久しぶりに実家に帰ったときの話。今でもブレッキーがいないことが信じられない万福さんの身に、ちょっと不思議でやさしい怪奇現象が待っていた。
テレビ番組の企画でエピソード漫画を描いたこともある万福さんの「うちの猫の話」を紹介するとともに、万福さんが体験した不思議なエピソードについて話を聞いてみた。
久しぶりに実家へ帰った万福さんがお風呂に入ろうとしたとき、母親から「ブレッキーがくるよ」と声をかけられた。母には霊感があり、昔から不思議な体験談をよく聞かされていたため、このときも「また妙なことを言っている…」とあまり深く考えず、そのまま風呂場へ向かった。湯船につかっていると、ドアのすりガラス越しにぼんやりと小さな影が近づいてくるのが見えた。その輪郭は徐々に鮮明になり、やがて猫の姿のように見えてきて…。
霊感のない万福さんは「私には見えないかも…と思っていたので、めちゃくちゃうれしかったです。会いたい気持ちが繋がったのかな〜と！」と、当時の心境を話す。 この体験が「動物好きな方に届いてほしい」と思いながら描いたという本作「うちの猫の話」は、友人から「読んで泣いたよ」との感想も寄せられ、万福さんは「描いてよかったなと思える作品です」と明かす。
最後にブレッキーについて尋ねると、「The猫という感じのマイペースでツンデレな猫でした。実家には犬もたくさんいたのですが大型犬にも物怖じせず、『はいはい〜』ってかまってあげる、とにかくやさしい性格でした」と教えてくれた。
亡き愛猫との再会を願う飼い主にとって、この少し不思議で温かな怪奇現象は、きっと羨ましく感じられるはず！「うちの猫の話」をまだ読んでいない方は、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：万福
