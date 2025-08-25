¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥¢¥Ë¥á¤Ï¡©ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¿¦¶È¤ÎÏÃ¡ª

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©

¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥¢¥Ë¥á¤Ï¡©

°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£

¡Ö👴🔫🛒💥😂¡×¤¬É½¤¹¥¢¥Ë¥á¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖSAKAMOTO DAYS¡Ê¥µ¥«¥â¥È¥Ç¥¤¥º¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡¢¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤Î³¨Ê¸»ú¤«¤é¡¢½µ´Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Æ2020Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ÖSAKAMOTO DAYS¡Ê¥µ¥«¥â¥È¥Ç¥¤¥º¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

¤«¤Ä¤ÆÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÎø¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë»¦¤·²°¤ò¼­¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô