いま収穫の最盛期を迎えているモモの主力品種・「川中島白桃」の品評会が35日、村山市で開かれました。ことしのモモは高温や少雨の影響で若干小ぶりですが糖度が高く、出来栄えは上々だということです。



「川中島白桃」は、大玉で糖度が高く、なめらかな食感が特徴の県産モモの主力品種です。

モモの販路拡大に取り組んでいる村山市で品評会が開かれ、市内の生産者10人が丹精込めて育てた「川中島白桃」が出品されました。





JAみちのく村山 園芸課 伊藤和宏 課長「去年は7月の後半に雨があって玉の肥大にも大分貢献して非常にいい玉だった。ことしは記録的な旱魃（水不足）で玉の肥大には苦戦した年。例年より若干小さ目ではあるが、その分糖度が乗ったいいモモになっている」ことしは7月の記録的な暑さや雨が少なかった影響で、暑さに強いのが特徴のモモでも生育環境が厳しい状況だったということです。品評会では玉ぞろいや色の付き具合など10項目が審査され、楯岡地区の大山拓也さんのモモが選ばれました。JAみちのく村山 園芸課 伊藤和宏 課長「まだまだ夏が続く中だが、秋の味覚としてモモも十分おいしく仕上がっているので、全国の皆さんにご賞味いただけたらと思う」このあと、最優秀賞をはじめとした入選した5点が1箱5000円で販売されました。「川中島白桃」の収穫は9月中旬まで行われ、村山市内の直売所や東京などにも出荷されるということです。