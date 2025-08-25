アジア株 軒並み上昇、上海株と香港株は大幅続伸 アジア株 軒並み上昇、上海株と香港株は大幅続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株 軒並み上昇、上海株と香港株は大幅続伸



東京時間17:31現在

香港ハンセン指数 25829.91（+490.77 +1.94%）

中国上海総合指数 3883.56（+57.80 +1.51%）

台湾加権指数 24277.38（+512.91 +2.16%）

韓国総合株価指数 3209.86（+41.13 +1.30%）

豪ＡＳＸ２００指数 8972.41（+4.99 +0.06%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81725.44（+418.59 +0.51%）



２５日のアジア太平洋株式市場は軒並み上昇。前週末のジャクソンホールでの米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演を受けて、早期の利下げ期待が高まり、米国株は大幅高となった。この流れを受けてアジア株も買い優勢で推移した。上海株は大幅続伸。１０年ぶりの高値を付けている。香港株も大幅続伸。米国株の大幅高を好感して上昇した。



中国大陸市場で上海総合指数は大幅続伸。ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、酒造会社の貴州茅臺酒、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が買われた。



香港ハンセン指数は大幅続伸。インターネット・サービス会社の網易、カジノ・リゾート経営の金沙中国（サンズ・チャイナ）、インターネット検索サイト会社の百度（バイドゥ）、インターネット検索サイト会社の百度（バイドゥ）、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）、オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。ほぼ変わらず。探鉱採掘サービス会社のフォーテスキュー、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、道路建設会社のトランスアーバン・グループが買われる一方で、銀行大手のナショナル・オーストラリア銀行、ソフトウェアサービスのコンピュータシェア、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバルが売られた。



MINKABU PRESS

外部サイト