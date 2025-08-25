©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今回は「手羽いろいろ」をテーマに、手頃でおいしい鶏の手羽肉を使ったレシピを西洋料理のプロの先生に教わる。

「手羽が安いからよく買うんですが、塩焼きか甘辛煮か結局いつも同じ味つけになってしまいます！」というお悩みに、手羽肉料理のレパートリーを広げる３品「バッファローウィング」「手羽先のリヨン風」「ごぼうと鶏のさっぱり煮」を提案する。

この中から作るのは、「ガツンときますね！」とDAIGOも喜んだ、夏にピッタリのスパイシーな１品！

「バッファローウィング」
＜材料（２人分）＞
手羽中（半分に切ったもの）　20本
塩　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
こしょう　　　　　　　　　　　　　　 適量
サラダ油　　　　　　　　　　　　　 適量
☆ソース
玉ねぎ　　　　　　　　　　　　　　 1/4個（30g）
クミンパウダー　　　　　　　　　　 小さじ1/2　
パプリカパウダー　　　　　　　　　小さじ1/2　
黒こしょう　　　　　　　　　　　　 小さじ1/2　
チリペッパー　　　　　　　　　　　 小さじ1/4　
ガーリックパウダー　　　　　　　　小さじ1/4　
タバスコ　　　　　　　　　　　　　 少量
りんご酢　　　　　　　　　　　　　大さじ１
はちみつ　　　　　　　　　　　　　大さじ１
トマトケチャップ　　　　　　　　　 小さじ１

＜作り方＞
①   ソースの玉ねぎはすりおろす。
②   ①にクミンパウダー、パプリカパウダー、黒こしょう、チリペッパー、ガーリックパウダー、タバスコ、りんご酢、はちみつ、トマトケチャップを加えて混ぜる。
③   手羽中は片側の関節をハサミで切り、塩、こしょうをまぶす。
④   フライパンに５mmの深さまでサラダ油を入れて中火で熱し、手羽中を加えて５分火を通し、取り出して油をきる。
⑤   フライパンの火を止めて②を入れて中火で煮立て、④を戻し入れてからめ、器に盛る。

DAIGOの試食コメント
「う～ん、スパイシー！いろんなスパイスの香りがガツンときて、どんどんイケちゃいそうです。手羽中の下処理のおかげで身離れがよくて、食べやすいのもいいですね」

