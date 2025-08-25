Íö»Ò¤ÏÃÎÀ¡¢¥á¥¤¥³¤ÏÂ¯¤Ã¤Ý¤µ¡Ä¤¸¤ã¤¢¡È¤Î¤Ö¡É¤Ï²¿¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè106²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè106²ó¡Ê2025Ç¯8·î25ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ï
¡¡Âè22½µ¡Ø°¦¤¹¤ë¥«¥¿¥Á¡Ù¡Ê±é½Ð¡§ÌøÀî¶¯¡¡Æü¹âÎÜÎ¤¡Ë¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¾¼ÏÂ39Ç¯¡Ê1964Ç¯¡Ë10·î¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤È¹ñ¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¶¥¤¦¡¢Ë½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤À¶¡¹¤·¤¤Æ®¤¤¤À¡£
¡¡¤Î¤Ö¡Ö¤³¤ì¤¬Ê¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤¬¤ä¤Í¡×
¡¡¿ó¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¡×
¡¡Íö»Ò¡Ö¤Ç¤âºòÆü¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆÍÁ³¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÀïÁè¤ä¤¡×
¡¡ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿3¿Í¤¬¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌò³ä¤Ï¤³¤Î²ó¡¢¤Û¤«¤Ë¤¢¤ë¡£¾Ç¤é¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾¼ÏÂ41Ç¯¡Ê1966Ç¯¡Ë4·î¡£¿ó¤ÏÂè105²ó¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤òÇÛ¤ëÂÀ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¥¥ã¥é¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤»¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤È·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤Ë¤½¤Î³¨¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤»¤ÎÈ¿±þ¤ÏÇö¤¤¡£
¡Ö¤«¤Ã¤³°¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¿ó¤Ï»×¤¦¤¬¡¢·òÂÀÏº¤Ï¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤ó¤Á·è¤Þ¤Ã¤È¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¤Î¤Ö¤¬¥È¥ó¥«¥Ä¤òÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¿ó¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Î¤Ö¤À¤±¤À¡£
¡¡¥È¥ó¥«¥Ä¤òÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ö¤ÎÎ©¤Ä¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÁë¤«¤é¸÷¤¬º¹¤·Þú¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥ì¥ó¥º¥Õ¥ì¥¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤À¡£
¡¡¿ó¤Ï»×¤ï¤º¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤Î±¤á¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï°¦¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¡¡·¯¤ò¡£¥È¥ó¥«¥Ä¤ò¡×
¡¡¤Î¤Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬¿ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¤Î¤Ö¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Î¤Ö¤¬¥È¥ó¥«¥Ä¤òÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏSE¡Ê¸ú²Ì²»¡Ë¤Î¤ß¤ÇÉ½¸½¡£Ä´Íý¥·¡¼¥ó¤ò¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤µ¤Ê¤¤Ê¬¡¢½Ð¤·¤Æ¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é²»¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¼¡¢¤È¤¤¤¦¹©É×¤ò¸«¤¿¡£
