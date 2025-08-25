¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤ï¤Á¤¤¡×¡Ö¿²µ¯¤¤Ç¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¤Ï¤¨¤°¤¤¡×¥¤¥±¥á¥óÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡õ¿²µ¯¤»Ñ¡ÈÎ®½Ð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¿²µ¯¤»Ñ¤ä¤¹¤Ã¤Ô¤ó´é¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯Îý½¬À¸¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿²¤Ü¤±¤ÆÉô²°¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¥·¥ó¥í¥ó
¡¡ÁáÄ«¡¢½É¼Ë¤Ç¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤¬ÆÍÁ³Î®¤ì¡¢¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤Æ¤¤¤¿Îý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¼¡¡¹¤ËÌ²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤ë¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿Ã¦Íî¼°¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤È»×¤¤¡Ö°ã¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤ÉÌ²¤µ¤â¤¢¤êÈ¾µã¤¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤ÏåºÎï¤ËÍÆ»Ñ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡Ê23ºÐ¡Ë¤Ï¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿¿²µ¯¤´é¤È¿²¤°¤»»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡Ê20ºÐ¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÈÊÌ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉô²°¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤È°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò¸«¤»¡¢´°Á´¤ËÁÇ¤Î¾õÂÖ¤À¡£
¡¡Îý½¬Ãå¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ³°¤Ë½¸¤Þ¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿Îý½¬À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¿²µ¯¤Áá¡¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ²µ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Ï´°Á´¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¾õÂÖ¤Ç¡¢¡ÖÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª´é¡×¤È°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó(18)¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ëÁÇ´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£¡Ö¿²µ¯¤¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¡×¡Ö¿²µ¯¤¿À¡×¡Ö¥´¥Ì¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ó¤ë¡×¡Ö¿²µ¯¤¤Ç¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¤Ï¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤«¤ï¤Á¤¤¡×¡Ö¿²µ¯¤¥·¥ó¥í¥ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤À¡×¡Ö¥¢¥ó¥·¥ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤·¤ó¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥¢¥ó¥·¥ó¤Í¤ª¤¤Ç¥Ó¥¸¥å¤è¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤¬¤Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë