À¶¿åæÆÂÀ¡ÖPUZZLE¡ÊAnother ver.¡Ë¡×¤ÎMV¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿49Ì¾¤¬»²²Ã
À¶¿åæÆÂÀ¤¬¡ÖPUZZLE¡ÊAnother ver.¡Ë¡×¤ÎMV¤ò8·î26Æü19»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£
¢£MV¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÁíÀª49Ì¾¤¬»²²Ã
ºòÇ¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢Apple Music¡ÖÁí¹ç¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡×3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖPUZZLE¡×¡£6·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿11ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPulsatilla cernua¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¶¿å¤Ï¤³¤Î¡ÖPUZZLE¡×¤Î¿·¤·¤¤´ë²è¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤¹¤ë¡¢¡ÖPUZZLE¡×¤Î¿·¤·¤¤·Á¤òÌÏº÷¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¡Ö#À¶¿åæÆÂÀPUZZLEÉðÆ»´Û¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤½¤ÎºÇ½ª»²²Ã¼Ô¤¬·èÄê¤·¡¢Ìó1,600·ï¤Î±þÊç¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿ÁíÀª49Ì¾¤È¤Î¡ÖPUZZLE¡×¤Î¿·¤·¤¤·Á¤È¤Ê¤ë¡ÖPUZZLE¡ÊAnother ver.¡Ë¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Åö½é¥½¥í¥Ñー¥È¤Î¤ß¤òÊç½¸¤¹¤ë´ë²è¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Î±þÊçÁí¿ô¤«¤Ä±þÊç¼Ô¤Î²Î¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿À¶¿åæÆÂÀ¤¬¥³ー¥é¥¹¥Ñー¥È¤âµÞî±ÁªÈ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¹ç³Ê¼ÔÍ½Äê¿Í¿ô¤ÎÌó4ÇÜ¶á¤¯¤È¤Ê¤ë49Ì¾¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¼¡¿³ºº¤ò·Ð¤ÆºÇ½ªÅª¤ËMV¤Ë»²²Ã¤·¤¿49Ì¾¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢MV¸ø³«»þ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
MV¤Ï¡¢1¼¡¿³ºº¤Ç±þÊç¼Ô¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ä2¼¡¿³ºº¡¢¤½¤·¤ÆMV»£±Æ¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ëÉ÷·Ê¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëCALESS ENTERTAINMENT LABO¤Î¥¹¥¯ー¥ëÀ¸¤¬¸«³Ø¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿MV¤Ï¡¢Á´°÷¤ÎÀ¼¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³ー¥é¥¹¤ò´Þ¤á¤¿Á´49Ì¾¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤é¤¿¤Ë¿·Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó»²²Ã¤·¤¿49¿Í¤Ï¡¢8·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥²¥ë¤Ô¤è presents SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR 2025 ¡ÆPulsatilla cernua¡Ç¡Ù¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ÇÀ¶¿åæÆÂÀ¤È¤È¤â¤Ë²Î¾§¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢À¶¿åæÆÂÀ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok¤Ç¤Ï¡¢1¼¡¿³ºº¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä2¼¡¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
