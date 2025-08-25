1»î¹ç¤´¤È¤ÎÈÎÇä¤Ë¡ÄÃæÆü¤¬¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ö¥Ûー¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¾ÜºÙÈ¯É½ ³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¾åÉô¤ËÉý186m¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â
¡¡ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï8·î25Æü¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤«¤é¸½ºß¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¼êÁ°¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê´ÑµÒÀÊ¡Ö¥Ûー¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ûー¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎºÂÀÊ¤Ï¥é¥¤¥È¡¦¥ì¥Õ¥È128ÀÊ¤º¤Ä¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤È¥°¥ëー¥×ÀÊ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¥·ー¥º¥óÀÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1»î¹ç¤´¤È¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¾åÉô¤Ë¡¢Éý¤ª¤è¤½186m¤ÎµðÂçLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£