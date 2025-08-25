¡Ö¿Í´Ö¤¬¤Ç¤¤ëÆ°¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥À¥ó¥¹¤Ç¼óÀÊ¹ç³Ê¤·¤¿Îý½¬À¸¡¢Ãè¤ò¹â¤¯Éñ¤¤¤½¤Î¤Þ¤ÞÃåÃÏ¡ª¡©¥½¥í¥À¥ó¥¹¤ÇÇúÈ¯Åª¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±Á´°÷ÊòÁ³
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¡Ê21ºÐ¡Ë¤¬Îà¤¤µ©¤Ê¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¤¯Ãè¤òÉñ¤¤¿²¤½¤Ù¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿½Ö´Ö
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ÂÎÏ¤È¥ª¡¼¥é¤¬ºÇ¹â¡×¾åµé¼Ô¤Î´ÓÏ½¸«¤»¤ë¥À¥ó¥¹
¡¡Îý½¬À¸¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºÇ¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö³¬µéÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¡¢¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¤Ï1°Ì¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡¢¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¡Ê15ºÐ¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡Ê22ºÐ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡Ê16ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈJENNIE¤Î¡Ölike JENNIE¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦DKB¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢·ÝÇ½·Ý½Ñ¹âÅù³Ø¹»¤Î¼ÂÍÑÉñÍÙ²Ê¤Ë¼óÀÊ¹ç³Ê¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤Û¤É¹â¤¤¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç80²ó¤â¤Î¿¶ÉÕÁÏºî¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¡Ölike JENNIE¡×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¿¶ÉÕ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁÏºî¤¹¤ë¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¹ª¤ß¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÅÝ¤ì¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÆñÅÙ¤Î¹â¤¤Æ°¤¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ËÈáÌÄ¤òµ¯¤³¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼´¤ò¤Ö¤é¤µ¤º¡¢¥Ó¡¼¥È¤Ë³Î¼Â¤ËÂÎ¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¡¢¾åµé¼Ô¤Î´ÓÏ½¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²ÖÆ»¤Ë¿Ê¤ß½Ð¤Æ¤«¤é¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤«¤éÊ¢¤Ð¤¤¤ÇÃåÃÏ¤¹¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¡£¤Þ¤ë¤ÇÃè¤òÉñ¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿Æ°¤¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÈÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Ï¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ¸«Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¤Ï¿ÍÀ¸¶¸¤ï¤»¤ë¤¯¤é¤¤¥á¥í¤¤¡×¡Ö¿Í´Ö¤¬¤Ç¤¤ëÆ°¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÈô¤ó¤À¡ª¡©¡×¡Ö¼ÂÎÏ¤È¥ª¡¼¥é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥Ø¥ê¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥Ø¥ê¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤¨¤°¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ø¥ê¤ÎÀ¼¤Þ¤¸¹¥¤¡×¡Ö¥Ø¥ê¤ÏÊÌ³Ê¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤Æ²¿¤¬²¿¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë