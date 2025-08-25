ÁÜº÷Ãæ²¥ÂÇ¡¢·ÙÉôÊä¤éµ¯ÁÊ¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¡¢Ë½¹ÔÎÍµÔºá
¡¡Âçºå»Ô¤Ç²ÈÂðÁÜº÷Ãæ¡¢ÁÜººÂÐ¾Ý¤ÎÃËÀ¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÃÏ¸¡¤Ï25Æü¡¢ÆÃÊÌ¸øÌ³°÷Ë½¹ÔÎÍµÔ¤Îºá¤ÇÂçºåÉÜ·ÙÁÜºº4²Ý¤Î·ÙÉôÊä»þÄ¹ÎÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡áÂçºåÉÜËÃæ»Ô¡¢Æ±²Ý½äººÉôÄ¹ºå¸ýÍµ²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¡áÆàÎÉ¸©ºù°æ»Ô¡á¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7·î15Æü¡¢Âçºå»ÔÀ¾¶è¤Ç¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ÎºÝ¤Ë¶¦ËÅ¤·¡¢ÃËÀ¤ò¥½¥Õ¥¡¤Ë²¡¤·ÅÝ¤·¤ÆÊ¢¤ä´é¤òÂ¿¿ô²ó²¥¤ê¡¢Ê¢Éô¤ò½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤ÏÅö»þ¡¢É÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Ø·¸Àè¤È¤·¤ÆÁÜºº°÷20¿Í°Ê¾å¤ÇÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¿¦¶È°ÂÄêË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÃËÀ¤é4¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤¬¡¢°ãË¡ÁÜºº¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¼áÊü¤·¤¿¡£