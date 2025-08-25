SIX LOUNGE¡¢¥Ë¥åーEP¡Ø»¸»¸¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡¥Ð¥ó¥É½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡õÆüÈæÃ«Ìî²»¥ï¥ó¥Þ¥ó±ÇÁü¤â¼ýÏ¿
¡¡SIX LOUNGE¤¬¡¢¥Ë¥åーEP¡Ø»¸»¸¡Ù¤ò10·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SIX LOUNGE¡ßBLEACH¡¢DISH//¡ßÆ¨¤²¼ã¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ì¡ß³û¥í¥ó¡Ä¡Ä²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ß¥¢¥Ë¥½¥ó3Áª¡Ë
¡¡Á´5¶ÊÆþ¤ê¤ÎËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¡£¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢SIX LOUNGE¤ÏËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ØSIX LOUNGE ONEMAN TOUR ¡È»¸»¸¡É¡Ù¤ò10·î¤è¤ê³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß°ìÈÌÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë