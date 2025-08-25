yama新曲「アダルトチックチルドレン」がアニメ『SANDA』OPテーマに決定「大人になるというのは、どういうことだろうか」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

yamaの新曲「アダルトチックチルドレン」が、10月3日からMBS・TBS・BS-TBS“アニメイズム”枠他にて放送開始となるアニメ『SANDA』のオープニングテーマに決定。配信スケジュールも発表された。

■「アダルトチックチルドレン」は、“変化することへの葛藤”を歌うキラーチューン

yamaの新曲「アダルトチックチルドレン」は、吐き出す感情に呼応するような荒々しいバンドサウンドに合わせて、yamaの歌声で“変化することへの葛藤”を歌うキラーチューン。

目まぐるしい展開、中毒性のあるアレンジ、心の奥まで刺さるリリックと、yamaのあらたな代表曲になりそうな1曲となっている。

「アダルトチックチルドレン」は、アニメ『SANDA』第一話放送と同日の10月3日に配信リリース。プリアドプリザーブもスタートしている。

■リリース情報

2025.10.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アダルトチックチルドレン」

